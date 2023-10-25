TV8,5 yayın akışı 24 Ekim Salı || Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5’ta mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. Grupta ikinci sırada yer alan Okan Buruk yönetimindeki Aslan, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Avrupa Kupası mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda oynanan GS Manchester United maçı Exxen'da oluşan bir hata sebebiyle TV8,5'tan şifresiz yayınlanmıştı. Bu nedenle Galatasaray Bayern Münih mücadelesi'nin de TV8,5 ekranlarında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 24 Ekim Salı TV8,5 yayın akışı listesi.