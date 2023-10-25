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Haberler Galeri TV8,5 yayın akışı 24 Ekim Salı || Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5'ta mı?
Giriş Tarihi: 25.10.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:13

TV8,5 yayın akışı 24 Ekim Salı || Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5'ta mı?

TV8,5 yayın akışı 24 Ekim Salı listesi Galatasaray Bayern Münih maçı için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatarasaray, üçüncü maçında Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Genellikle Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Exxen'de yaşanan problem sebebiyle Manchester United karşılaşması, TV8 ekranlarından yayınlanmıştı. Hal böyle olunca izleyiciler, Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5'ta mı? İşte 24 Ekim Salı TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

TV8,5 yayın akışı 24 Ekim Salı || Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5’ta mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında evinde Bayern Münih'i ağırlıyor. Grupta ikinci sırada yer alan Okan Buruk yönetimindeki Aslan, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Avrupa Kupası mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda oynanan GS Manchester United maçı Exxen'da oluşan bir hata sebebiyle TV8,5'tan şifresiz yayınlanmıştı. Bu nedenle Galatasaray Bayern Münih mücadelesi'nin de TV8,5 ekranlarında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 24 Ekim Salı TV8,5 yayın akışı listesi.

TV8,5 yayın akışı 24 Ekim Salı || Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5’ta mı?

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI TV8,5'TA MI?

Galatasaray Bayern Münih maçı TV 8,5'ta yayınlanmayacak.

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TV8,5 yayın akışı 24 Ekim Salı || Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5’ta mı?

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bayern Münih maçı, 24 Ekim 2023 Salı yani bu akşam saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele, EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

TV8,5 yayın akışı 24 Ekim Salı || Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5’ta mı?

TV8,5 YAYIN AKIŞI

07:30 "Inter - Salzburg" Şampiyonlar Ligi D Grubu

09:30 "Galatasaray - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi A Grubu

10:00 Şampiyonlar Ligi Özel

11:15 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

12:15 "Galatasaray - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi A Grubu

14:30 "Manchester - Kopenhag" Şampiyonlar Ligi A Grubu

TV8,5 yayın akışı 24 Ekim Salı || Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5’ta mı?

17:00 "Newcastle - Dortmund" Youth League / Canlı

19:45 "Feyenoord - Lazio" Şampiyonlar Ligi E Grubu

22:00 "Newcastle - Dortmund" Şampiyonlar Ligi F Grubu / Canlı

00:00 Şampiyonlar Ligi Özel / Canlı

01:15 "PSG - Milan" Şampiyonlar Ligi F Grubu

03:00 Şampiyonlar Ligi Özel

04:00 "Barcelona - Shakhtar Donetsk" Şampiyonlar Ligi H Grubu

05:45 "Young Boys - Manchester City" Şampiyonlar Ligi G Grubu

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