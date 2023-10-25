TV8,5 yayın akışı 24 Ekim Salı || Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5’ta mı?

TV8,5 yayın akışı 24 Ekim Salı listesi Galatasaray Bayern Münih maçı için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatarasaray, üçüncü maçında Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Genellikle Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Exxen'de yaşanan problem sebebiyle Manchester United karşılaşması, TV8 ekranlarından yayınlanmıştı. Hal böyle olunca izleyiciler, Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Galatasaray Bayern Münih maçı TV8,5'ta mı? İşte 24 Ekim Salı TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...