TV8,5 yayın akışı 26 Ekim Perşembe || Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5’ta mı?

TV8,5 yayın akışı 26 Ekim Perşembe listesi UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı için araştırılıyor. Bilindiği üzere temsilcilerimizin Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz gün Exxen'de yaşanan problem sebebiyle Galatasaray Bayern Münih karşılaşması, TV8 ekranlarından yayınlanmıştı. Hal böyle olunca izleyiciler, Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5'ta mı? İşte 26 Ekim Perşembe TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...