TV8,5 yayın akışı 26 Ekim Perşembe || Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5’ta mı?

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu Fenerbahçe Ludogorets maçı, 26 Ekim 2023 Perşembe günü yani bu akşam 19.45'te başlayacak ve Ülker Stadı'nda oynanacak.