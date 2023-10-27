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Haberler Galeri TV8,5 yayın akışı 26 Ekim Perşembe || Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5'ta mı?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 08:40

TV8,5 yayın akışı 26 Ekim Perşembe || Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5'ta mı?

TV8,5 yayın akışı 26 Ekim Perşembe listesi UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı için araştırılıyor. Bilindiği üzere temsilcilerimizin Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz gün Exxen'de yaşanan problem sebebiyle Galatasaray Bayern Münih karşılaşması, TV8 ekranlarından yayınlanmıştı. Hal böyle olunca izleyiciler, Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5'ta mı? İşte 26 Ekim Perşembe TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

TV8,5 yayın akışı 26 Ekim Perşembe || Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5’ta mı?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. maçında evinde Ludogorets'i ağırlayacak. D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise deplasmanda Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Bilindiği üzere Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak geçtiğimiz Salı günü oynanan GS Bayern Münih maçı Exxen'de oluşan bir hata sebebiyle TV8,5'tan şifresiz yayınlanmıştı. Bu nedenle Fenerbahçe Ludogorets ve Bodo Glimt Beşiktaş mücadelelerinin de TV8,5 ekranlarında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 26 Ekim Perşembe TV8,5 yayın akışı listesi.

TV8,5 yayın akışı 26 Ekim Perşembe || Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5’ta mı?

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI VE BODO GLİMT BEŞİKTAŞ MAÇI TV8,5'TA MI?

Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV 8,5'ta yayınlanmayacak.

Temsilcilerimizin Avrupa maçları, Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

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TV8,5 yayın akışı 26 Ekim Perşembe || Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5’ta mı?

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu Fenerbahçe Ludogorets maçı, 26 Ekim 2023 Perşembe günü yani bu akşam 19.45'te başlayacak ve Ülker Stadı'nda oynanacak.

TV8,5 yayın akışı 26 Ekim Perşembe || Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5’ta mı?

BODO GLİMT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu Bodo Glimt Beşiktaş maçı, 26 Ekim 2023 Perşembe günü yani bu akşam 22.00'de başlayacak ve Aspmyra Stadı'nda oynanacak.

TV8,5 yayın akışı 26 Ekim Perşembe || Fenerbahçe Ludogorets maçı ve Bodo Glimt Beşiktaş maçı TV8,5’ta mı?

TV8,5 YAYIN AKIŞI | 26 EKİM 2023 PERŞEMBE

07:15 Futbol Nostalji

07:30 "Galatasaray - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi A Grubu

08:00 "Celtic - Atletico Madrid" Şampiyonlar Ligi E Grubu

10:00 Şampiyonlar Ligi Özel

11:15 "PSG - Milan" Şampiyonlar Ligi F Grubu

13:15 "Young Boys - Manchester City" Şampiyonlar Ligi G Grubu

15:15 Şampiyonlar Ligi Özel

16:30 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

17:30 Şampiyonlar Ligi 3. Hafta Golleri

18:30 Konferans Ligi Maç Başlıyor / Canlı

19:45 "Olympiacos - West Ham" Avrupa Ligi A Grubu / Canlı

21:45 "Fenerbahçe - Ludogorets" Konferans Ligi H Grubu

22:00 "Brighton - Ajax" Avrupa Ligi B Grubu / Canlı

00:00 Konferans Ligi Özel

01:15 Avrupa Ligi 3. Hafta Özetleri

02:15 Konferans Ligi 3. Hafta Özetleri

03:00 "Fenerbahçe - Ludogorets" Konferans Ligi H Grubu

04:45 "Bodo Glimt - Beşiktaş" Konferans Ligi D Grubu

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