Giriş Tarihi: 26.01.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
01:24
Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı tarihi!
UEFA Avrupa Ligi 8 maçlık seride sona geldi. Son karşılaşmalarla son 16 turu için fırsat değerlendiren takımlardan Beşiktaş Athletic Bilbao karşısında gösterdiği performansla göz doldurdu. 4-1 biten maç yeni teknik adam Ole Gunnar Solskjaer için güzel bir başlangıç oldu. Sırada Twente var. Siyah beyazlılar play-off ile üst tur şansını denemek istiyor. Peki; Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?