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Haberler Galeri Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı tarihi!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 01:24 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 01:24

Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı tarihi!

UEFA Avrupa Ligi 8 maçlık seride sona geldi. Son karşılaşmalarla son 16 turu için fırsat değerlendiren takımlardan Beşiktaş Athletic Bilbao karşısında gösterdiği performansla göz doldurdu. 4-1 biten maç yeni teknik adam Ole Gunnar Solskjaer için güzel bir başlangıç oldu. Sırada Twente var. Siyah beyazlılar play-off ile üst tur şansını denemek istiyor. Peki; Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı tarihi!

Twente - Beşiktaş karşılaşmasında geri sayım başladı. Türk takımları son şanslarını değerlendirmek için sahaya çıkıyor. İlk 8 takımın son 16 turuna direkt çıkacağı ligde 8-24 arasındaki takımlar play-off ile şanslarını deneyecek. Beşiktaş ise 24. sırada yerini aldı. Peki; Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı tarihi!

BEŞİKTAŞ GÖRSEL ŞÖLEN İZLETTİ!

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 7. maçında Athletic Bilbao ile karşılaştı. Ligde zirvede yer alan takım namağlup ilerleyişinde Beşiktaş'a takıldı.

Yeni teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in ilk maçında Beşiktaş rakibini 4-1 geçti ve Athletic Bilbao'nun zirveden düşmesine neden oldu.

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Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı tarihi!

Ligde beklediği ivvmeyi yakalayamayan ve Süper Lig'de de iddialı başlangıcını sürdüremeyen Beşiktaş'ın son maçı takdir topladı.

Sırada 8. maç var.

Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı tarihi!

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı tarihi!

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın TRT kanallarından şifresiz yayımlanması bekleniyor.

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