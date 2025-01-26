Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı tarihi!

Twente - Beşiktaş karşılaşmasında geri sayım başladı. Türk takımları son şanslarını değerlendirmek için sahaya çıkıyor. İlk 8 takımın son 16 turuna direkt çıkacağı ligde 8-24 arasındaki takımlar play-off ile şanslarını deneyecek. Beşiktaş ise 24. sırada yerini aldı. Peki; Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?