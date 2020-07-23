Udinese Juventus maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Udinese Juventus ne zaman, saat kaçta?

Dünya genelinde etkili olan coronavirüs pandemisimnden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da futbol müsabakaları yeniden oynanmaya başlamıştı. Bu kapsamda ülkenin en prestijli futbol ligi Serie A'da 35. hafta heyecanlı geçecek bir karşılaşmaya sahne olacak. 80 puanla ligin zirvesinde yer alan Cristiano Ronaldo'lu Juventus, 36 puanla 16. Sırada yer alan Udinese'ye konuk olacak. Karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Udinese Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Udinese Juventus hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları…