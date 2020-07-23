Udinese Juventus maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Udinese Juventus ne zaman, saat kaçta?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi sebebiyle pek çok vatandaşını kaybeden İtalya'da salgın sebebiyle spor müsabakalarına ara verilmişti. Aradan geçen süre sonunda İtalya Serie A'da mücadele yeniden başlamıştı. Bu kapsamda ligin 35. haftasından zirvenin ismi Juventus ile 16. sırada bulunan Udinese yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Heyecanlı geçmesi beklenen müsabakayı takip etmek, izlemek isteyen sporseverler Udinese Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor.

UDINESE JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 35. haftası kıran kırana bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. Peki, Udinese Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maça ilişkin detaylar şöyle;