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Udinese maçı hangi kanalda? , saat kaçta?

Dünya genelinde etkili olan coronavirüs pandemisimnden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da futbol müsabakaları yeniden oynanmaya başlamıştı. Bu kapsamda ülkenin en prestijli futbol ligi Serie A'da 35. hafta heyecanlı geçecek bir karşılaşmaya sahne olacak. 80 puanla ligin zirvesinde yer alan Cristiano Ronaldo'lu , 36 puanla 16. Sırada yer alan Udinese'ye konuk olacak. Karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Udinese Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Udinese Juventus hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları…

Giriş Tarihi: 23.07.2020 01:33 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 01:45
Udinese Juventus maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Udinese Juventus ne zaman, saat kaçta?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi sebebiyle pek çok vatandaşını kaybeden İtalya'da salgın sebebiyle spor müsabakalarına ara verilmişti. Aradan geçen süre sonunda 'da mücadele yeniden başlamıştı. Bu kapsamda ligin 35. haftasından zirvenin ismi ile 16. sırada bulunan Udinese yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Heyecanlı geçmesi beklenen müsabakayı takip etmek, izlemek isteyen sporseverler Udinese Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor.

UDINESE JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 35. haftası kıran kırana bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. Peki, Udinese Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maça ilişkin detaylar şöyle;

Udinese Juventus maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Udinese Juventus ne zaman, saat kaçta?

35. hafta Udinese maçında ilk düdük 23 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 20.30'da çalacak. Dacia Arena, Udine'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

İTALYA SERIE A 35. HAFTA PUAN TABLOSU

  1. Juventus - 80
  2. Atalanta - 74
  3. Inter - 73
  4. Lazio - 69
  5. Roma - 61
  6. Milan - 59
  7. Napoli - 56
  8. Sassuolo - 48
  9. Hellas Verona - 46
  10. Parma - 43
  11. Fiorentina - 43
  12. Bologna - 43
  13. Cagliari - 42
  14. Sampdoria - 41
  15. Torino - 38
  16. Udinese - 36
  17. Genoa - 36
  18. Lecce - 32
  19. Brescia - 24
  20. SPAL - 19
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Udinese Juventus maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Udinese Juventus ne zaman, saat kaçta?
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Udinese Juventus maçı hangi kanalda? İtalya Serie A Udinese Juventus ne zaman, saat kaçta?
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