Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
11:51
UEFA Avrupa Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak? 13 Ağustos 2024 Bugünkü maçlar, hangi kanalda ve saat kaçta?
UEFA Avrupa Lig'i heyecanı başlıyor! UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda rövanş maçları başlayacak. 13 maçın yapılacağı turnuva futbolseverler ve taraftarlar tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Lig maçları ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar oynanacak? Bugün hangi müsabakalar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 13 Ağustos 2024 Salı bugünkü maçlar listesi…