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Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak? 13 Ağustos 2024 Bugünkü maçlar, hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:51

UEFA Avrupa Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak? 13 Ağustos 2024 Bugünkü maçlar, hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Avrupa Lig'i heyecanı başlıyor! UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda rövanş maçları başlayacak. 13 maçın yapılacağı turnuva futbolseverler ve taraftarlar tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Lig maçları ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar oynanacak? Bugün hangi müsabakalar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 13 Ağustos 2024 Salı bugünkü maçlar listesi…

UEFA Avrupa Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak? 13 Ağustos 2024 Bugünkü maçlar, hangi kanalda ve saat kaçta?

Taraftarlar ve futbolseverler Süper Lig, TFF 1. ve 2. Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve yabancı lig maçları yakından takip ediyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme rövanş maçlarının heyecanı bugün başlayacak. Bugün hangi maçlar oynanacak? Maçlar hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak? 13 Ağustos 2024 Bugünkü maçlar, hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA AVRUPA LİG'İNDE BU HAFTA HAGİ MAÇLAR OYNANACAK?
14 Ağustos 2024 - Çarşamba
19:00 Rigas FS- UE Santa Coloma

15 Ağustos 2024 - Perşembe
19:00 Rapid Wien- Trabzonspor
19:00 Lincoln Red Imps - Dinamo Minsk
20:00 Elfsborg - Rijeka
20:00 Viktoria Plzen - Kryvbas Kryvyi Rih
21:00 Cercle Brugge - Molde
21:15 Ajax - Panathinaikos
21:30 Maccabi Tel Aviv - Panevezys
21:30 Lugano-Partizan
21:30 Servette-Braga
22:00 Borac-Klaksvik
22:00 Shamrock Rovers-NK CM Celje

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UEFA Avrupa Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak? 13 Ağustos 2024 Bugünkü maçlar, hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA AVRUPA LİG'İNDE BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme rövanş maçlarının heyecanı bugün başlayacak. İşte 13 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmalar...

13 Ağustos 2024- Salı
20:30 The New Saints - FC Petrocub Hincesti

UEFA Avrupa Ligi bu hafta hangi maçlar oynanacak? 13 Ağustos 2024 Bugünkü maçlar, hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA AVRUPA LİG'İ MAÇLARI NEREDEN İZLENEBİLİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi heyecanı seçili maçlarla Exxen TV ile TV+ izlenebilir.

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