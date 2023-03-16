Giriş Tarihi: 16.03.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 13:59

Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Sevilla maçı: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İspanya La Liga ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı lacivertliler, bu maçı farklı kazanarak tur atlamak istiyor. Evinde bu maçtan tur geçerek ayrılmak isteyen Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, bu maçın 11'ini de netleştirdi. Karşılaşmaya saatler kala ise Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta olduğu araştırılıyor. Peki, Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Sevilla - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar ve Jorge Jesus'un 11'i...