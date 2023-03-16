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Haberler Galeri Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 16.03.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 13:59

Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Sevilla maçı: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İspanya La Liga ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı lacivertliler, bu maçı farklı kazanarak tur atlamak istiyor. Evinde bu maçtan tur geçerek ayrılmak isteyen Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, bu maçın 11'ini de netleştirdi. Karşılaşmaya saatler kala ise Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta olduğu araştırılıyor. Peki, Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Sevilla - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar ve Jorge Jesus'un 11'i...

Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE SEVILLA MAÇI: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İspanya La Liga ekibi Sevilla ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı lacivertliler, bu maçı farklı kazanarak tur atlamak istiyor. Evinde bu maçtan tur geçerek ayrılmak isteyen Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, bu maçın 11'ini de netleştirdi. Karşılaşmaya saatler kala ise Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta olduğu araştırılıyor. Peki, Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Sevilla - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar ve Jorge Jesus'un 11'i...

Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda 2-0 yenildiği Sevilla'yı ağırlayacak.

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Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı muhtemel 11’ler

Sarı lacivertli takımın turu atlaması için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. 2 farkta ise karşılaşma uzatmalara, gerekirse penaltılara gidecek.

Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı muhtemel 11’ler

Tabloya bakıldığında Fenerbahçe dezavantajlı gibi gözükse de teknik direktör Jorge Jesus'un Avrupa Ligi'ndeki performansı camiayı umutlandırıyor.

Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı muhtemel 11’ler

DEV KULÜPLERE TEK TEK DİZ ÇÖKTÜRDÜ

Portekizli hoca, daha önce Avrupa Ligi son 16 turunda çıktığı 5 maçta da rakiplerini elemeyi başardı. Benfica, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde Marsilya, PSG, Bordeaux ve Tottenham'ı safı dışı bırakıp adını çeyrek finale yazdırdı.

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