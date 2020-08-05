Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Kopenhag Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve saati!
- OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 12. SINAV
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 12. karşılaşmasına Kopenhag karşısında çıkacak.
Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.
Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.
Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.
Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.
Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi bildi.
- DEPLASMANDA 15. MAÇ
Turuncu-lacivertli ekip, Kopenhag mücadelesi ile Avrupa kupalarında 15. kez deplasmanda ter dökecek.
Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 14 maçta 17 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.
Turuncu-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.