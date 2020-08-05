Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Kopenhag Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve saati!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 12. karşılaşmasına Kopenhag karşısında bu akşam çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Süper Lig'i şampiyon bitiren temsilcimiz, Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında da ilk maçtaki skor avantajını koruyarak bir üst tura çıkmak istiyor.

KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK VE ŞİFRESİZ Mİ?

Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması yaklaştıkça 'Kopenhag Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?' sorusunun yanıtı da öğrenilmeye çalışılıyor.

İşte, Kopenhag Başakşehir maçının canlı yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve merak edilen diğer bilgiler...