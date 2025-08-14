UEFA Süper Kupa: PSG - Tottenham maçında zafer Fransızların oldu! PSG tarihinde bir ilki yaşadı...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere temsilcisi Tottenham arasında oynanan 50. UEFA Süper Kupa maçında normal süre 2-2 sona erdi. İtalya'daki Friuli Stadı'nda oynanan mücadelede Tottenham'ın gollerini; Van de Ven ve Cristian Romero, Fransız ekibinin gollerini ise; Lee Kang-in ve Gonçalo Ramos kaydetti. Penaltılarda ise PSG rakibini mağlup etti. Bu sonucun ardından Fransızlar, kupayı ilk kez müzesine götürme başarısını elde etti. İşte detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetti.

PSG, mücadeleye, "Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaiire-Emery, Vitinha, Doue, Barcola, Dembele, Kvaratshelia" 11'iyle başladı.

Tottenham ise, "Vicario, Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Palhinha, Bentancur, Sarr, Kudus, Richarlison, Spence" kadrosuyla sahada yer aldı.

Dakikalar 39'u gösterdiğinde Tottenham, Van de Ven'in golüyle skoru 1-0 getirdi. PSG ceza sahasına gönderilen topu takip eden Van de Ven, kale sahası önünde yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Tottenham, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

48'inci dakikada Porro'nun PSG ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta, uzak direğe doğru gelen topa Romero kafayı vurdu ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

85'inci dakikada skor 2-1'e geldi. Paris Saint-Germain'de Güney Koreli oyuncu Kang-in Lee'nin ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruş, fileleri havalandırdı.

90+4'te ise Tottenham ceza sahasına sağ taraftan yapılan ortaya altıpasta kafayı vuran Gonçalo Ramos, PSG'ye 2-2'lik eşitliği getirdi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Direkt olarak seri penaltı atışlarına gidilen finalde rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.