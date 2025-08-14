Giriş Tarihi: 14.08.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025
00:14
UEFA Süper Kupa: PSG - Tottenham maçında zafer Fransızların oldu! PSG tarihinde bir ilki yaşadı...
Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere temsilcisi Tottenham arasında oynanan 50. UEFA Süper Kupa maçında normal süre 2-2 sona erdi. İtalya'daki Friuli Stadı'nda oynanan mücadelede Tottenham'ın gollerini; Van de Ven ve Cristian Romero, Fransız ekibinin gollerini ise; Lee Kang-in ve Gonçalo Ramos kaydetti. Penaltılarda ise PSG rakibini mağlup etti. Bu sonucun ardından Fransızlar, kupayı ilk kez müzesine götürme başarısını elde etti. İşte detaylar…