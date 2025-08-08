Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUANI 2025 GÜNCEL | Beşiktaş ve Başakşehir kazandı, ülke puanında son durum belli oldu!
Giriş Tarihi: 08.08.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 10:31

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, konuk olduğu İrlanda ekibi St.Patricks'i Tammy Abraham (3) ve Joao Mario'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Norveç temsilcisi Viking'i 3-1'lik skorla geçti. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Beşiktaş ve Başakşehir, İrlanda ve Norveç takımlarıyla karşı karşıya geldi.

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler bu skorla rövanş öncesi avantaj sağladı. İstanbul ekibinin gollerini; Deniz Türüç, Operi ve Selke kaydetti.

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımını deplasmanda 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri; Tammy Abraham (3) ve Joao Mario'dan geldi.

Bu iki galibiyetin ardından gözler ülke puanına çevrildi. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

1- İNGİLTERE | 90,839 PUAN

2- İTALYA | 80,946 PUAN

3- İSPANYA | 74,953 PUAN

4- ALMANYA | 71,117 PUAN

5- FRANSA | 65,177 PUAN

6- HOLLANDA | 58.950 PUAN

7- PORTEKİZ | 53,766 PUAN

8- BELÇİKA | 51.550 PUAN

9 - TÜRKİYE | 41.600 PUAN

10 - ÇEKYA | 38,400 PUAN