Giriş Tarihi: 08.08.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025
10:31
UEFA ÜLKE PUANI 2025 GÜNCEL | Beşiktaş ve Başakşehir kazandı, ülke puanında son durum belli oldu!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, konuk olduğu İrlanda ekibi St.Patricks'i Tammy Abraham (3) ve Joao Mario'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Norveç temsilcisi Viking'i 3-1'lik skorla geçti. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…