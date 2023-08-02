UEFA ülke puanı sıralaması 2 Ağustos 2023 || Güncel UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye ülke puanı kaç, kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor takip ediliyor. Aldıkları sonuçlara göre değişiklik gösteren Türkiye ülke puanı gündemdeki yerini aldı. Futbolseverler bir sonraki sezonda ülkemizin durumunu görmek adına UEFA ülke puanı sıralaması 2023-2024 sezonu için araştırmalara başladı. Gruplara kalma mücadelesi veren takımlarımız turları geçerek play-off mücadelesine katılmayı hedefliyor. Peki, güncel UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, son durum…