Giriş Tarihi: 21.08.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025
23:41
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? Temsilcilerimizin maçlarının ardından güncellendi..
Son dakika haberi: Avrupa arenasında temsilcilerimiz sahne aldı. Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Lausanne 1-1 berabere kalırken, Başakşehir 2-1 kaybetti. Temsilcilerimizin oynadığı müsabakaların sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum...