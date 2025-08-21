Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? Temsilcilerimizin maçlarının ardından güncellendi..
Giriş Tarihi: 21.08.2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:41

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? Temsilcilerimizin maçlarının ardından güncellendi..

Son dakika haberi: Avrupa arenasında temsilcilerimiz sahne aldı. Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Lausanne 1-1 berabere kalırken, Başakşehir 2-1 kaybetti. Temsilcilerimizin oynadığı müsabakaların sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum...

Avrupa kupalarında heyecan tüm hızıyla sürerken, temsilcilerimiz Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir play-off turu ilk maçlarında sahne aldı.

SAMSUNSPOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

27 yıl sonra Avrupa maçına çıkan Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ BERABERLİKLE DÖNÜYOR

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, İsviçre temsilcisi Lausanne-sport ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 1-1'lik beraberlike ayrılarak turu İstanbul'a bıraktı.

Başakşehir ise yine Konferans Ligi'nde evinde Universitatea Craiova'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Oynanan müsabakaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

1- İNGİLTERE | 90,839 PUAN

2- İTALYA | 81,088 PUAN

3- İSPANYA | 75,078 PUAN

4- ALMANYA | 71,117 PUAN

5- FRANSA | 65,248 PUAN

6- HOLLANDA | 59.615 PUAN

7- PORTEKİZ | 54,366 PUAN

8- BELÇİKA | 52.350 PUAN

9 - TÜRKİYE | 42.300 PUAN

10 - ÇEKYA | 39,100 PUAN