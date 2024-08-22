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Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:18

UEFA ülke puanı sıralaması güncelleniyor! Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a mağlup olması ardından Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Lugano maçı öncesi ülke puanında son durum taraftarın gündeminde. Avrupa sahasındaki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ardından Trabzonspor ve Başakşehir de Konferans Ligi maçlarına çıkıyor. Alınan sonuçlar ülke sıralaması üzerinde etkili oluyor. Peki; Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA ülke puanı sıralaması güncelleniyor! Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray, Avrupa Ligi Beşiktaş ve Fenerbahçe, Konferans Ligi Trabzonspor ve Başakşehir ile takip ediliyor. Türkiye'nin ülke puanı alınan galibiyet, mağlubiyet ve beraberliklerden etkileniyor. Bugün oynanacak Lugano Beşiktaş maçı için sıralama kontrol ediliyor. İşte, UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA ülke puanı sıralaması güncelleniyor! Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

AVRUPA TEMSİLCİLERİMİZ SAHADA!

Galatasaray Young Boys karşısında 3-2 mağlubiyet alarak lige katılma ihtimalini rövanş maçına bıraktı. Beşiktaş Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçına çıkarken Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yola devam ediyor.

Trabsonspor ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Türkiye puanını yükselmeye çalışacak.

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UEFA ülke puanı sıralaması güncelleniyor! Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Türkiye'nin puanı 35.300. Galatasaray'ın mağlubiyeti ardından puan değişmezken gözler Beşiktaş'a çevrildi.

İşte, güncel sıralama:

UEFA ülke puanı sıralaması güncelleniyor! Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

1- İNGİLTERE - 89.160

UEFA ülke puanı sıralaması güncelleniyor! Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

2- İTALYA - 79.106

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