UEFA ülke puanı sıralaması güncelleniyor! Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
11:18
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a mağlup olması ardından Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Lugano maçı öncesi ülke puanında son durum taraftarın gündeminde. Avrupa sahasındaki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ardından Trabzonspor ve Başakşehir de Konferans Ligi maçlarına çıkıyor. Alınan sonuçlar ülke sıralaması üzerinde etkili oluyor. Peki; Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...