UEFA ülke puanı sıralaması güncelleniyor! Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray, Avrupa Ligi Beşiktaş ve Fenerbahçe, Konferans Ligi Trabzonspor ve Başakşehir ile takip ediliyor. Türkiye'nin ülke puanı alınan galibiyet, mağlubiyet ve beraberliklerden etkileniyor. Bugün oynanacak Lugano Beşiktaş maçı için sıralama kontrol ediliyor. İşte, UEFA ülke puanı sıralaması...