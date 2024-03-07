UNİON SG - FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ 📍 Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi'nde Son 16 Turu maçları rövanş usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe rakibine üstünlük kurması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?