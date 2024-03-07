Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri UNİON SG - FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ 📍 Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:50

UNİON SG - FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ 📍 Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı için heyecan dorukta. Sarı lacivertli ekip deplasmanda Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile mücadele edecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ilk mücadelesinde avantajlı skorla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Peki, Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe Konferans Ligi maçının kadrosu!

UNİON SG - FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ 📍 Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi'nde Son 16 Turu maçları rövanş usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe rakibine üstünlük kurması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

UNİON SG - FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ 📍 Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UNİON SAİNT GİLLOİSE-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka saat 23.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UNİON SG - FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ 📍 Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, mücadelenin ekranlara geleceği kanalı merak ediyor.

Konferans Ligi yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Union Saint - Gilloise Fenerbahçe karşılaşması platform üzerinden izleyiciyle buluşacak.

UNİON SG - FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ 📍 Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi

UNİON SG - FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ 📍 Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

RÖVANŞ MAÇI 14 MART'TA

Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak.

Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

SON DAKİKA