Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:50
UNİON SG - FENERBAHÇE CANLI YAYIN BİLGİLERİ 📍 Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı için heyecan dorukta. Sarı lacivertli ekip deplasmanda Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile mücadele edecek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ilk mücadelesinde avantajlı skorla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Peki, Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe Konferans Ligi maçının kadrosu!