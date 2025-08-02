Giriş Tarihi: 02.08.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
18:05
Ve Fenerbahçe'den transferde büyük bomba! Kanarya'dan milli yıldıza kanca...
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemde kanat transferi var. Sarı-lacivertliler, Skriniar ve Semedo transferlerinin ardından rotasını hücum hattına çevirdi. Transferde Garnacho, Asensio, Chukwueze gibi futbolcuların adı geçerken, Kerem Aktürkoğlu konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, detayları duyurdu. İşte haberin ayrıntıları…