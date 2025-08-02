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Haberler Galeri Ve Fenerbahçe'den transferde büyük bomba! Kanarya'dan milli yıldıza kanca...
Giriş Tarihi: 02.08.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 18:05

Ve Fenerbahçe'den transferde büyük bomba! Kanarya'dan milli yıldıza kanca...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemde kanat transferi var. Sarı-lacivertliler, Skriniar ve Semedo transferlerinin ardından rotasını hücum hattına çevirdi. Transferde Garnacho, Asensio, Chukwueze gibi futbolcuların adı geçerken, Kerem Aktürkoğlu konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, detayları duyurdu. İşte haberin ayrıntıları…

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Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

Sarı-lacivertliler, son olarak Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katarak savunmasına güç kattı.

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Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

Hücum hattına Jhon Duran'ı alan Kanarya, kanatlara takviye yapmak için temaslarını iyice yoğunlaştırdı.

Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

Marco Asensio ile yaptığı görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için de harekete geçti.

Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

KEREM AKTÜRKOĞLU BOMBASI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

KISA SÜREDE BİTİRMEK İSTİYOR

Romano, haberine, sarı-lacivertlilerin bu transferde kısa sürede anlaşma sağlayamadığı takdirde farklı bir hedefe yöneleceğini de ekledi.

Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

Diğer yandan Kanarya'nın transfer listesinde iki kanat oyuncusunun daha olduğu ifade edildi.

Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

FENERBAHÇE'YE GOL ATTI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 1 gol kaydetmişti.

Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

12 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu geçen yaz 12 milyon Euro'ya Galatasaray'dan kadrosuna dahil etmişti.

Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

53 MAÇA ÇIKTI

Milli futbolcu, Portekiz ekibinde geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 53 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3444 dakika süre aldı.

Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

16 GOL 13 ASİSTLİK PERFORMANS

26 yaşındaki yıldız, süre aldığı dakikalar içerisinde 16 gol atarken, 13 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü Benfica ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor.

Ve Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Kanarya’dan milli yıldıza kanca...

DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Kerem'in güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.