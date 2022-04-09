Giriş Tarihi: 09.04.2022 21:13
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
21:13
Vedat Muriqi suskunluğunu bozdu! Haftalar sonra galibiyeti getirdi, dünya devi yıkıldı…
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde dikkatleri üzerine çeken bir performans sergileyen Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, rekor bedelle Lazio'ya transfer olmuştu. İtalya'da beklentileri karşılayamayan Muriqi, Mallorca'ya kiralandı ve İspanya'da etkileyici bir başlangıç yaptı. Son haftalarda suskunkuğa boğulan Muriqi, Atletico Madrid karşısında şeytanın bacağını kırdı