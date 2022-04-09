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Giriş Tarihi: 09.04.2022 21:13 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 21:13

Vedat Muriqi suskunluğunu bozdu! Haftalar sonra galibiyeti getirdi, dünya devi yıkıldı…

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde dikkatleri üzerine çeken bir performans sergileyen Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, rekor bedelle Lazio'ya transfer olmuştu. İtalya'da beklentileri karşılayamayan Muriqi, Mallorca'ya kiralandı ve İspanya'da etkileyici bir başlangıç yaptı. Son haftalarda suskunkuğa boğulan Muriqi, Atletico Madrid karşısında şeytanın bacağını kırdı

Vedat Muriqi suskunluğunu bozdu! Haftalar sonra galibiyeti getirdi, dünya devi yıkıldı…

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa takımlarının dikkatini çeken Vedat Muriqi, Lazio'ya transfer olmuştu. Ancak Lazio'da geçirdiği dönem boyunca beklentilerin altında kalan golcü, İspanya'ya kiralandı.

Vedat Muriqi suskunluğunu bozdu! Haftalar sonra galibiyeti getirdi, dünya devi yıkıldı…

Bu sezonun devre arasında Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriqi, yeni takımına fırtına gibi başlamıştı.

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Vedat Muriqi suskunluğunu bozdu! Haftalar sonra galibiyeti getirdi, dünya devi yıkıldı…

İspanya'da adından söz ettirmeyi başaran golcü oyuncu, son haftalarda gol yollarında etkisiz kalmıştı.

Vedat Muriqi suskunluğunu bozdu! Haftalar sonra galibiyeti getirdi, dünya devi yıkıldı…

Kosovalı oyuncu, suskunkunluğunu Atletico Madrid karşısında bozdu. Mallorca ile Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 31. haftasında karşı karşıya geldi.

Vedat Muriqi suskunluğunu bozdu! Haftalar sonra galibiyeti getirdi, dünya devi yıkıldı…

Mücadeleyi Mallorca 1-0 kazanırken, galibiyet golünü Vedat Muriqi kaydetti.

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