Giriş Tarihi: 16.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 11:22

Wimbledon erkekler finali ne zaman, saat kaçta? 2023 Wimbledon finali Carlos Alcaraz Novak Djokovic finali hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Wimbledon erkekler finali 2023 hakkında araştırmalar başlamış durumda. Daniil Medvedev'i yarı finalde 3 – 0 mağlup eden dünya 1 numarası Alcaraz, Djokovic ile eşleşecek. Dün kadınlarda Marketa Vondrousova Tunuslu Jabeur'ü 2 – 0 mağlup etmişti. Bu noktada Wimbledon erkekler finali ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Son yılların en çekişmeli Grand Slam mücadeleleri arasında yer alması bekleniyor. Peki, Carlos Alcaraz Novak Djokovic finali hangi kanalda, şifresiz mi? Wimbledon Carlos Alcaraz Novak Djokovic final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar