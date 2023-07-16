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Haberler Galeri Wimbledon erkekler finali ne zaman, saat kaçta? 2023 Wimbledon finali Carlos Alcaraz Novak Djokovic finali hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 16.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 11:22

Wimbledon erkekler finali ne zaman, saat kaçta? 2023 Wimbledon finali Carlos Alcaraz Novak Djokovic finali hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Wimbledon erkekler finali 2023 hakkında araştırmalar başlamış durumda. Daniil Medvedev'i yarı finalde 3 – 0 mağlup eden dünya 1 numarası Alcaraz, Djokovic ile eşleşecek. Dün kadınlarda Marketa Vondrousova Tunuslu Jabeur'ü 2 – 0 mağlup etmişti. Bu noktada Wimbledon erkekler finali ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Son yılların en çekişmeli Grand Slam mücadeleleri arasında yer alması bekleniyor. Peki, Carlos Alcaraz Novak Djokovic finali hangi kanalda, şifresiz mi? Wimbledon Carlos Alcaraz Novak Djokovic final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

Wimbledon erkekler finali ne zaman, saat kaçta? 2023 Wimbledon finali Carlos Alcaraz Novak Djokovic finali hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Wimbledon erkekler finali Carlos Alcaraz Novak Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini almış durumda. Wimbledon finalini kazanarak Djokovic 24. Grand Slam'ini kazanmak istiyorken, 20 yaşındaki İspanyol Alcaraz tarihin en büyük sporcularından birini yenmek için elinden geleni yapacak.

Wimbledon erkekler finali ne zaman, saat kaçta? 2023 Wimbledon finali Carlos Alcaraz Novak Djokovic finali hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

KADINLARDA ŞAMPİYON VONDROUSOVA OLDU

Wimbledon tek kadınlar finalinde Ons Jabeur'ü 2-0 mağlup eden Çek raket Marketa Vondrousova, şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Tunuslu raket Ons Jabeur ile Çek tenisçi Marketa Vondrousova karşı karşıya geldi. 24 yaşındaki Çek raket rakibini 6-4, 6-4'lük setler sonunda 2-0'la yenerek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

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Wimbledon erkekler finali ne zaman, saat kaçta? 2023 Wimbledon finali Carlos Alcaraz Novak Djokovic finali hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

FİNALDE ALCARAZ VE DJOKOVIC MÜCADELE EDECEK

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rus Daniil Medvedev'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic'in tek erkekler finalindeki rakibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 3 numaralı seribaşı Medvedev karşılaştı.

Geçen yılın ABD Açık şampiyonu Alcaraz, bir saat 50 dakika süren maçta 6-3'lük setlerle 3-0 galip gelerek Wimbledon'da ilk kez finale yükseldi.

Wimbledon erkekler finali ne zaman, saat kaçta? 2023 Wimbledon finali Carlos Alcaraz Novak Djokovic finali hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

WIMBLEDON FİNALİ CARLOS ALCARAZ NOVAK DJOKOVIC FİNALİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Alcaraz ile Djokovic arasındaki final maçı, 16 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Wimbledon erkekler finali ne zaman, saat kaçta? 2023 Wimbledon finali Carlos Alcaraz Novak Djokovic finali hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

WIMBLEDON FİNALİ CARLOS ALCARAZ NOVAK DJOKOVIC FİNALİ HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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