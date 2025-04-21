Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
10:06
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında inanılmaz final!
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı geride kaldı. Lider Galatasaray, sahasında Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Ole Gunnar Solskjaer'li Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. İki takım arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka verilerine göre; bu yıl küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte yapay zekanın tahminlerine göre; 2024-2025 sezonu için oluşacak puan durumu ve detaylar...