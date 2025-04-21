Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu belirledi: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında inanılmaz final!

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun bitmesine 6 hafta kaldı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig için şampiyonluk tahminini güncelledi. Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin sezon sonuna yönelik tahminleri şöyle;