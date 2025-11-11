Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yapay zeka, Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...
Giriş Tarihi: 11.11.2025 18:06 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:13

Yapay zeka, Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 12.hafta maçlarıyla devam etti. Ligde geride kalan haftalarda 29 puan toplayan Galatasaray, liderlik koltuğunda bulunuyor. Fenerbahçe ise 28 puanla 2.sırada yer alıyor. Euro Club Index sitesi, 2025-2026 sezonu için yaptığı şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka, Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumunu tahmin etti. İşte detaylar...

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

Süper Lig'de geçtiğimi sezonunun şampiyonunu bilen Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sıralamasını yayınladı. Yapay zeka destekli tahminde sonuçlar şu şekilde...

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

18 - Karagümrük (23 puan)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

17 - Kasımpaşa (32 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

16 - Eyüpspor (32 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

15 - Kayserispor (33 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

14 - Gençlerbirliği (34 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

13 - Antalyaspor (36 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

12 - Konyaspor (39 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

11 - Rizespor (42 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

10 - Kocaelispor (43 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

9 - Başakşehir (45 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

8 - Alanyaspor (46 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

7 - Gaziantep FK (47 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

6 - Göztepe (51 puan)

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

İŞTE İLK 5 SIRANIN PUANLARI VE ŞAMPİYONLUK YÜZDELERİ

5 - Samsunspor (58 puan) 0.1

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

4 - Beşiktaş (59 puan) 0.1

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

3 - Trabzonspor (61 puan) 0.4

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

2 - Fenerbahçe (80 puan) Yüzde 34.1

Yapay zeka, Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...

1 - Galatasaray (83 puan) Yüzde 65.3