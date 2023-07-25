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Haberler Galeri Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 07:43

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. Sarı kırmızılı ekip transferde Angelino, Kan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Bakambu ve Zaha transferleriyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir kadro kuran Galatasaray, gruplara kalabilmek için 3 eleme turunu geçmesi gerekiyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, "Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramakta. Galatasaray'ın, FK Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi oldu. Peki, Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zalgiris Galatasaray maçı canlı izle ekranı gündemdeki yerini almış durumda. Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için 2. turdan başladı. Bu turu geçtikten sonra 3. Tura kalacak olan Galatasaray, daha sonra play-offları geçtikten sonra gruplara kalacak. Bu noktada Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu yanıt aramakta. Peki, Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGIRIS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Vilnius Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu ilk maçı 25 Temmuz 2023 saat 19.00'da oynanacak. Maç Vilniaus LFF Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Luis Miguel Branco Godinho yönetecek.

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Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGIRIS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus'ta yayınlanacak.

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGIRIS GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11LER

FK Zalgiris:

Gertmonas; Bopesu, Hnid, Vucur, Pavelic; Gorobsov, Kendysh, Golubickas, Karashima, Kazlauskas; Kehinde

Galatasaray:

Muslera; Boey, Ayhan, Bayram, Karatas; Kutlu, Demir, Zaniolo, Yilmaz, Akturkoglu; Mertens

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY'IN 3. ELEME TURU RAKİBİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın, FK Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi "Ludogorets / Olimpija Ljubljana" eşleşmesinin galibi oldu.

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