Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 07:43

Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. Sarı kırmızılı ekip transferde Angelino, Kan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Bakambu ve Zaha transferleriyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir kadro kuran Galatasaray, gruplara kalabilmek için 3 eleme turunu geçmesi gerekiyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, "Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramakta. Galatasaray'ın, FK Zalgiris Vilnius'u elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi oldu. Peki, Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar