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Haberler Galeri Zalgiris hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 25.07.2023 21:21 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 21:21

Zalgiris hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri ve oyuncuları

Zalgiris hangi ülkenin takımı merak ediliyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz, 90+1. dakikada Kazlauskas'ın golüyle turu ikinci maça bıraktı. Bu noktada sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, Zalgiris Vilnius hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Zalgiris hangi ülkenin takımı, hangi ligde, kadro değeri ne kadar? İşte, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri ve oyuncuları…

Zalgiris hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri ve oyuncuları

Zalgiris hangi ülkenin takımı, hangi ligde soruları yanıt arıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk oldu. Futbolseverler ise Galatasaray'ın rakibi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalarına hız kazandırdı. Ligde 23 karşılaşmada 52 puan toplayan Zalgiris'in en önemli oyuncuları Edvinas Gertmonas, Nassim Hnid, Joel Bopesu, Karashima, Verbickas olarak dikkat çekiyor. Peki, Zalgiris hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? İşte, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri, oyuncuları ve diğer bilgileri…

Zalgiris hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri ve oyuncuları

GALATASARAY'IN RAKİBİ ZALGİRİS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FK Zalgiris Vilnius, Litvanya Ligi'nde mücadele ediyor.

Zalgiris, Litvanya'nın en üst düzey futbol ligi olan A lyga'da yer alan bir futbol kulübüdür. Kulüp, 1947 yılında Dinamo Vilnius ismiyle kurulurken, 2009 yılında VMFD Zalgiris, 2015 yılında ise FK Zalgiris adını almıştır.

2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılma başarısı göstermiştir. Bu başarı sayesinde UEFA kulüp organizasyonlarında grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı olmuştur.

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Zalgiris hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri ve oyuncuları

Lider Panecezys'ın 3 puan gerisinde olan Vilnius oynadığı 23 karşılaşmada sahadan 16 kez galip gelerek ayrıldı.

Oynadığı karşılaşmalarda 44 gol atan Litvanya temsilcisi kalesinde 15 gol görürken ligin en az gol yiyen takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor.

Zalgiris hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri ve oyuncuları

ZALGİRİS VİLNİUS GÜNCEL KADROSU

Edvinas Gertmonas
Tomislav Duka
Gaudentas Ralys
Mario Pavelic
Joël Bopesu
Petar Mamić
Nicolás Gorobsov
Saulius Mikoliūnas
Matas Vareika
Ovidijus Verbickas
Oliver Buff
Marko Milićković
Yukiyoshi Karashima
Paulius Golubickas
Billal Sebaihi
Leonardo Vaca
Donatas Kazlauskas
Gustas Jarusevičius

Zalgiris hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri ve oyuncuları

ZALGİRİS'İN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Zalgiris'in en değerli oyuncusu kaleci Advinas Germonas oldu. 27 yaşındaki tecrübeli ismin piyasa değeri 550 bin Euro.

Zalgiris'in hücum hattında Oyewust, Liviu Antal, Adama Fofona, Jansonas, Milickovic, Oliver Buff gibi isimler bulunuyor.

Litvanya temsilcisinin toplam kadro değeri ise 8 milyon Euro olduğu biliniyor.

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