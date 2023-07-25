Zalgiris hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri ve oyuncuları

Zalgiris hangi ülkenin takımı merak ediliyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz, 90+1. dakikada Kazlauskas'ın golüyle turu ikinci maça bıraktı. Bu noktada sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, Zalgiris Vilnius hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Zalgiris hangi ülkenin takımı, hangi ligde, kadro değeri ne kadar? İşte, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri ve oyuncuları…