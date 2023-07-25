Zalgiris hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri ve oyuncuları

Zalgiris hangi ülkenin takımı, hangi ligde soruları yanıt arıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk oldu. Futbolseverler ise Galatasaray'ın rakibi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalarına hız kazandırdı. Ligde 23 karşılaşmada 52 puan toplayan Zalgiris'in en önemli oyuncuları Edvinas Gertmonas, Nassim Hnid, Joel Bopesu, Karashima, Verbickas olarak dikkat çekiyor. Peki, Zalgiris hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? İşte, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi Zalgiris Vilnius kadro değeri, oyuncuları ve diğer bilgileri…