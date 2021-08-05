Zehra Güneş güzelliğiyle Korelileri büyüledi! "Türkçe öğrenip evlenmek istiyorum"

Filenin Sultanları, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu ve olimpiyatlara veda etti. A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından olan Zehra Güneş, güzelliğiyle Güney Korelileri büyüledi. Milli voleybolcu Güney Kore'de Trend Topic (TT) listesine girdi.