Zehra Güneş güzelliğiyle Korelileri büyüledi! "Türkçe öğrenip evlenmek istiyorum"

Filenin Sultanları, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu ve olimpiyatlara veda etti. A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından olan Zehra Güneş, güzelliğiyle Güney Korelileri büyüledi. Milli voleybolcu Güney Kore'de Trend Topic (TT) listesine girdi. 22 yaşındaki Milli voleybolcu, 18 numaralı formasıyla Güney Korelilerin dikkatini çekerken sosyal medyada birçok yorum aldı. Güney Koreliler, attıkları tweetlerle milli voleybolcumuza olan hayranlıklarını dile getirdi. İşte Güney Kore'de Zehra Güneş hakkında atılan sosyla medya paylaşımları; 'Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum. Zehra Güneş ile evlenmek istiyorum' 'Zehra Güneş 18 numaralı oyuncu, aramızdaki yaş farkı mükemmel. Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlamalıyım' '18 Numaralı Zehra' 'Türkiye'ye gidiyorum...Sonunda aşkımı buldum...18 numara Türkiye...' '18 numaralı Türk oyuncuyla evlenmek istiyorum' '18 numaranın her yakın çekiminde Twitter çıldırdı.'