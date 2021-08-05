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Haberler Galeri Zehra Güneş güzelliğiyle Korelileri büyüledi! "Türkçe öğrenip evlenmek istiyorum"
Giriş Tarihi: 05.08.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 12:14

Zehra Güneş güzelliğiyle Korelileri büyüledi! "Türkçe öğrenip evlenmek istiyorum"

A Milli Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek olimpiyatlara veda etti. Maç sonrası milli voleybolcu Zehra Güneş, Güney Kore'de en çok konuşulanlar listesine girdi.

Zehra Güneş güzelliğiyle Korelileri büyüledi! Türkçe öğrenip evlenmek istiyorum

Filenin Sultanları, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu ve olimpiyatlara veda etti. A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından olan Zehra Güneş, güzelliğiyle Güney Korelileri büyüledi. Milli voleybolcu Güney Kore'de Trend Topic (TT) listesine girdi.

Zehra Güneş güzelliğiyle Korelileri büyüledi! Türkçe öğrenip evlenmek istiyorum

22 yaşındaki Milli voleybolcu, 18 numaralı formasıyla Güney Korelilerin dikkatini çekerken sosyal medyada birçok yorum aldı.

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Zehra Güneş güzelliğiyle Korelileri büyüledi! Türkçe öğrenip evlenmek istiyorum

Güney Koreliler, attıkları tweetlerle milli voleybolcumuza olan hayranlıklarını dile getirdi.

Zehra Güneş güzelliğiyle Korelileri büyüledi! Türkçe öğrenip evlenmek istiyorum

İşte Güney Kore'de Zehra Güneş hakkında atılan sosyla medya paylaşımları;

Zehra Güneş güzelliğiyle Korelileri büyüledi! Türkçe öğrenip evlenmek istiyorum

"Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum. Zehra Güneş ile evlenmek istiyorum"

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