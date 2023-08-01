Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turu Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Zimbru Fenerbahçe maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turu kapsamında oynanacak. İlk maçta 5-0 skorla kendi evinde zaferi kutlayan Fenerbahçe rövanş maçı için deplasmanda olacak. İddiasını devam ettirmek isteyen sarı lacivertliler hazırlıklarını tamamladı. Şifresiz canlı maç izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Heyecanlı karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki, Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Zimbru Fenerbahçe canlı izle kanalı, saati ve muhtemel ilk 11 bilgileri…