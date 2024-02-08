Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi netleşti!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 16 turu maçları, 8 Şubat'ta son bulacak olup adını çeyrek finale yazdıran 8 takım belli olacak. Takımların kimle eşleşeceği ise kura çekimi ile netleşecek. Bu kapsamda futbolseverler "Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusunu gündeme taşıdı. Çeyrek final mücadeleleri 27, 28, 29 Şubat tarihlerinde tek maç şeklinde oynanacak. İşte ZTK Türkiye Kupası çeyrek final kura tarihi ve bilgiler.