Giriş Tarihi: 08.02.2024 01:57
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
01:57
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi netleşti!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları devam ediyor. Eşleşen takımlar çeyrek finale adını yazdırabilmek için mücadele ediyor. Şu ana kadar oynanan maçlarda çeyrek finale yükselen takımlar Konyaspor, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe oldu. ZTK son 16 turu karşılaşmaları, 8 Şubat'ta oynanacak Antalyaspor Beşiktaş müsabakası ile son bulacak. Hemen ardından kura çekimi yapılacak. Futbolseverler ise bu noktada ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi için araştırmalara başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte kura tarihi ve yeri…