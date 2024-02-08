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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi netleşti!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 01:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 01:57

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi netleşti!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları devam ediyor. Eşleşen takımlar çeyrek finale adını yazdırabilmek için mücadele ediyor. Şu ana kadar oynanan maçlarda çeyrek finale yükselen takımlar Konyaspor, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe oldu. ZTK son 16 turu karşılaşmaları, 8 Şubat'ta oynanacak Antalyaspor Beşiktaş müsabakası ile son bulacak. Hemen ardından kura çekimi yapılacak. Futbolseverler ise bu noktada ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi için araştırmalara başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte kura tarihi ve yeri…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi netleşti!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Son 16 turu maçları, 8 Şubat'ta son bulacak olup adını çeyrek finale yazdıran 8 takım belli olacak. Takımların kimle eşleşeceği ise kura çekimi ile netleşecek. Bu kapsamda futbolseverler "Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusunu gündeme taşıdı. Çeyrek final mücadeleleri 27, 28, 29 Şubat tarihlerinde tek maç şeklinde oynanacak. İşte ZTK Türkiye Kupası çeyrek final kura tarihi ve bilgiler.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi netleşti!

TFF DUYURDU: ZTK ÇEYREK FİNAL KURA TARİHİ BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçları ardından üst tura yükselmeye hak kazanan takımlar arasında çeyrek ve yarı final kura çekimi yapılıyor. Kura çekiminde 8 takım yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ardından yarı final ile çeyrek final kura çekimi hakkında detayları paylaştı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi netleşti!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları, 8 Şubat 2024 Perşembe günü sona erecek. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıracak 8 takım belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 şubat 2024 Pazartesi günü saat 14.00'te Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi netleşti!

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27, 28, 29 Şubat tarihinde oynanacak. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların tam günü ve saati belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi netleşti!

ÜST TURA ÇIKAN TAKIMLAR

Karagümrük

Galatasaray

Ankaragücü

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