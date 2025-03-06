Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
14:21
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile birlikte çeyrek ve yarı final maç tarihleri de gündeme geldi. Sporseverlerin heyecanla takip ettiği fikstürde heyecan dorukta. Dört büyüklerin rakipleri ile çıktığı bu mücadelede çeyrek final ve yarı final heyecanı yaşanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte, detaylar...