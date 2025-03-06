Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Kura çekimi sonrası sporseverlerin gündeminde yer alan çeyrek ve yarı final maç tarihleri ile birlikte kupanın finali de merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte, ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri detayları...