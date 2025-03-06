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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 14:21

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile birlikte çeyrek ve yarı final maç tarihleri de gündeme geldi. Sporseverlerin heyecanla takip ettiği fikstürde heyecan dorukta. Dört büyüklerin rakipleri ile çıktığı bu mücadelede çeyrek final ve yarı final heyecanı yaşanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte, detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Kura çekimi sonrası sporseverlerin gündeminde yer alan çeyrek ve yarı final maç tarihleri ile birlikte kupanın finali de merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte, ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri detayları...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri belli oldu!

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri belli oldu!

Yarı final maçlarının da 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilmesi bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri belli oldu!

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

Kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri belli oldu!