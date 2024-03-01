ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri açıklanıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Kupada Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle şampiyonluğa veda etti. Galatasaray ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Yarı finale yükselen Beşiktaş, Trabzonspor, Karagümrük, Ankaragücü karşılaşmaları merak ediliyor. Peki ZTK yarı final maçları ne zaman? İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda son durum…