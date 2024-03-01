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Haberler Galeri ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri açıklanıyor
Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:37

ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri açıklanıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri tamamlandı. 8 takımın yer aldığı çeyrek final karşılaşmalarında Galatasaray ve Fenerbahçe elenirken, Beşiktaş, Trabzonspor, Karagümrük, Ankaragücü adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yarı finale yükselen takımlar, kupa için elinden geleni yapacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? ZTK yarı final tek maç mı rövanşlı mı? İşte ZTK yarı final eşleşmeleri…

ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri açıklanıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Kupada Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle şampiyonluğa veda etti. Galatasaray ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Yarı finale yükselen Beşiktaş, Trabzonspor, Karagümrük, Ankaragücü karşılaşmaları merak ediliyor. Peki ZTK yarı final maçları ne zaman? İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda son durum…

ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri açıklanıyor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI TAMAMLANDI!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları tamamlandı.

Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasında yazdırdı.

Trabzonspor ise zorlu mücadelede Başakşehir'i 1-0'la geçerek yarı finale yükseldi.

Beşiktaş ise Konyaspor'u 2-0'la geçti. Galatasaray ise Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

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ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri açıklanıyor

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

İşte, yarı final eşleşmeleri…

Trabzonspor / Fatih Karagümrük

Beşiktaş / MKE Ankaragücü

ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri açıklanıyor

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri iki maç üzerinden oynanacak. Ancak henüz maçların oynanacağı tarih belli olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu ilerleyen günlerde maç takvimini duyuracak.

ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri açıklanıyor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynandı.

Müsabakaların sonunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Kupada yarı final maçları ise 2 ayaklı eleme üzerinden gerçekleştirilecek.

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