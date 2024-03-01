Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
12:37
ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? Eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası yarı final maç tarihleri açıklanıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri tamamlandı. 8 takımın yer aldığı çeyrek final karşılaşmalarında Galatasaray ve Fenerbahçe elenirken, Beşiktaş, Trabzonspor, Karagümrük, Ankaragücü adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yarı finale yükselen takımlar, kupa için elinden geleni yapacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? ZTK yarı final tek maç mı rövanşlı mı? İşte ZTK yarı final eşleşmeleri…