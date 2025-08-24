Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

''TARTIŞMALI YÖNLERİ DE VAR''

''Barış Alper'in bu teklifi değerlendirmesi, ekonomik açıdan mantıklı bir hamle olarak görülebilir. Ancak bu durumun tartışmalı yönleri de var. Yanlış olarak değerlendirilebilecek noktalar: Galatasaray, NEOM SC'nin Barış Alper ile izinsiz görüşmeler yaptığını iddia ederek FIFA kurallarının ihlal edildiğini öne sürdü ve resmi ihtarname gönderdi.''