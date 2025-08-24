Giriş Tarihi: 24.08.2025 10:26
Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...
Süper Lig'de sezonu 2'de 2 yaparak açan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, geçtiğimiz günlerde bomba bir gelişme yaşanmıştı. Takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, idmanlara çıkmamış ve sarı-kırmızılı kulübe, gelen transfer teklifi kabul etmelerini istemişti. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, 25 yaşındaki oyuncunun transfer sürecini kaleme aldı. İşte detaylar...