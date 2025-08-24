Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...
Giriş Tarihi: 24.08.2025 10:26

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

Süper Lig'de sezonu 2'de 2 yaparak açan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, geçtiğimiz günlerde bomba bir gelişme yaşanmıştı. Takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, idmanlara çıkmamış ve sarı-kırmızılı kulübe, gelen transfer teklifi kabul etmelerini istemişti. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, 25 yaşındaki oyuncunun transfer sürecini kaleme aldı. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor. 25 yaşındaki golcü için son olarak Suudi Arabistan ekibin NEOM astronomik bir teklif yapmıştı.

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

Buna karşın sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul etmemişti. Milli yıldız bu karar sonrası antrenmana çıkmamış ve Kayserispor maçının kafilesine de alınmamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Barış Alper'in transferin sürecini değerlendirirken, merak edilen 4 soruyu kaleme aldı. İşte o ifadeler...

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

''Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş teklifini değerlendirmek istemesi, kişisel ve profesyonel kariyer planlaması açısından anlaşılabilir bir durum.''

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

''Futbolcular için kariyer süresi kısa olduğu için maddi güvence arayışı doğal karşılanabilir. Özellikle NEOM SC'nin sunduğu yıllık 10-15 milyon Euro'luk maaş teklifleri, Türk futbolcular için cazip bir fırsat.. Ayrıca Suudi ligi son yıllarda elit oyuncuları transfer ederek prestij kazanıyor.''

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

''TARTIŞMALI YÖNLERİ DE VAR''

''Barış Alper'in bu teklifi değerlendirmesi, ekonomik açıdan mantıklı bir hamle olarak görülebilir. Ancak bu durumun tartışmalı yönleri de var. Yanlış olarak değerlendirilebilecek noktalar: Galatasaray, NEOM SC'nin Barış Alper ile izinsiz görüşmeler yaptığını iddia ederek FIFA kurallarının ihlal edildiğini öne sürdü ve resmi ihtarname gönderdi.''

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

''Bu, transfer sürecinin etik dışı yönetildiğini düşündürüyor. Ayrıca, Barış Alper'in idmanlara katılmaması ve sosyal medyada 'siyah ekran' paylaşımı yapması, kulüp ile arasında gerginlik yarattı, bu da profesyonel duruş açısından eleştiriliyor. Bir oyuncunun idmana çıkmak istememesi kabul edilemez.''

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

''Oyuncu ve yanındakilerin, süreci yanlış analiz ettikleri görünüyor. Barış cephesinden bakarsak cevap bulması gereken sorular var...''

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

''BAŞKANIN HABERİ VAR MI?''

1-Barış'a kim söz verdi? "Teklif gelirse sana kolaylık sağlayacağız ve gitmen için kapıyı açacağız" diyen yönetici kim? Bundan Başkan'ın haberi var mı?

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

2-Devre arasında West Ham, Barış Alper'e teklifte bulunmuş, Galatasaray gitmesini istememişti. Bu söz o zaman mı verildi?

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

3-Barış Alper, "Madem gitmemi istemiyorsunuz, o zaman maaşımı 6 milyon Euro'ya çıkarın" dedi mi?

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

4-Galatasaray yönetimi 50 milyon Euro'luk bir teklif gelirse oyuncuyu satacak mı yoksa bundan sonra kırılan vazo eskisi gibi olur mu?

Barış Alper Yılmaz için flaş ifadeler! Transferine dair merak edilen 4 soru...

''Sonuç olarak, Barış Alper'in para kazanmak için Suudi Arabistan'ı değerlendirmesi kişisel tercih olarak normal kabul edilebilir, ancak yanlış olan, etik ihlaller, kulüp ile oyuncu arasındaki iletişim kopukluğu ve taraftarların tepkilerini etkileyen sadakat algısıdır. Her iki tarafın da hedefleri çatışıyor, bu da durumu karmaşık hale getiriyor.''