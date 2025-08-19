Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
14:16
Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler: "Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim"
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında yarın sahasında Benfica'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Brezilya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Mourinho'nun kulübün durumuyla ilgili söylediği sözler gündeme oturdu. Portekizli çalıştırıcı, Türk futboluyle ilgili itiraflarda da bulundu. İşte o röportaj...