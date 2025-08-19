Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler: "Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim"
Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:16

Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler: "Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında yarın sahasında Benfica'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Brezilya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Mourinho'nun kulübün durumuyla ilgili söylediği sözler gündeme oturdu. Portekizli çalıştırıcı, Türk futboluyle ilgili itiraflarda da bulundu. İşte o röportaj...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilya medyasından SportyNet'e açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

İstanbul hakkında konuşan Jose Mourinho, "İstanbul harika bir şehir. Türkiye, futbola inanılmaz tutkulu bir ülke. Aynı şehirde üç dev kulüp var. Bu tutku çok güzel ama bazen zorluklar da getiriyor." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

"Hazırlık dönemi her zaman zordur." diyen Mourinho, "Bu kez daha da karmaşık çünkü kulübün Eylül'de başkanlık seçimleri var. Bundan uzak durmaya çalışıyoruz ama mümkün değil. Geçen sezondan birçok oyuncu ayrıldı, az sayıda oyuncu geldi. Kolay değil. Ama kolay olsaydı bana göre olmazdı." diye konuştu.

Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

"BU SEZON HAZIRLIKLIYIM"

Portekizli çalıştırıcı, "Türkiye'ye tamamen alıştım. Geçen yıl benim için hızlı bir öğrenme dönemi oldu. Şimdi Türk futbolunun mentalitesini, sistemini daha iyi biliyorum. Bu sezon daha hazırlıklıyım.

Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

Türkiye'de insanlar kolayca idolleştiriyor, ama aynı hızla eleştirebiliyorlar da. Bu baskıyı sevmeyen futbolda olmamalı." açıklamasında bulundu.

Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

"SEÇİM DÖNEMİ..."

Tecrübeli teknik adam, "Sizi en çok zorlayan unsurlar neler? sorusuna ise "Seçim dönemi, ayrılan oyuncular, zor fikstür. Ama ben zaten kolay işlerden hoşlanmam." yanıtını verdi.

Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

BREZİLYA MİLLİ TAKIMINDAN TEKLİF ALDI MI?

62 yaşındaki teknik adam, "Doğrudan olmadı. Dolaylı çok şey duydum ama ilgilenmedim. Benim için ilk milli takım deneyimi Portekiz olmalı. Başka bir ülkeyi çalıştırmamı ülkem kabul etmez." ifadelerini kullandı.

Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

"BUNU YAPABİLMEK İÇİN EKONOMİK GÜCÜ AZ OLAN BİR KULÜPTEYİM"

Jose Mourinho, "Hangi Brezilyalı oyuncuyla çalışmak istersiniz?" sorusuna ise "Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim ama Brezilya'da hâlâ takip ettiğim potansiyelli genç oyuncular var. Tabii ki isim vermeyeceğim; çünkü isim verirsem ertesi gün haber çıkar ve menajerler, yapmakta kötü oldukları şeyi, hemen hikayeler uydurmaya başlarlar. Ama evet, Brezilya'da hâlâ genç yetenekler var." dedi.

Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

YAPAY ZEKA SÖZLERİ

Portekizli teknik adam yapay zeka kullanıyor musun sorusuna, "Doğal zeka kullanıyorum. Çünkü doğal zeka olmadan işler yürümez. Ama evet, bu ilginç bir şey. Yapay zekada sevmediğim tek şey, gerçek olmayan şeyleri gerçek gibi görünen görüntülerde temsil etme yeteneği ve çoğu zaman biraz utanç verici... Tamamen bağlam dışı durumlar ortaya çıkıyor, bunu sevmiyorum." şeklinde cevap verdi.

Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

NEYMAR - FENERBAHÇE

Mourinho, Neymar iddialarıyla ilgili olarak, "Bu transfer gündemimizde hiçbir zaman olmadı. O istediği yeri seçebilir. Avrupa'da en büyük kupaları kazandı. Suudi Arabistan'da aldığı paranın kaç sıfır olduğunu bile düşünmeye gerek yok. Şimdi Brezilya'da, Dünya Kupası öncesi kendi mutluluğuna odaklanıyor." diye konuştu.

Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’dan çarpıcı sözler: Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim

"KENDİNİZİ TÜM ZAMANLARIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

Jose Mourinho: Elbette.

Gazeteci: 'Neden?'

Jose Mourinho: Her şeyi kazandığım için.