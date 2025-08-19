Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler: "Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim"

"Hazırlık dönemi her zaman zordur." diyen Mourinho, "Bu kez daha da karmaşık çünkü kulübün Eylül'de başkanlık seçimleri var. Bundan uzak durmaya çalışıyoruz ama mümkün değil. Geçen sezondan birçok oyuncu ayrıldı, az sayıda oyuncu geldi. Kolay değil. Ama kolay olsaydı bana göre olmazdı." diye konuştu.