Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay ifadeler! ''Devam etsin mi, etmesin mi?''| Ali Koç görmüyor ya da görmek istemiyor''
Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:01

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay ifadeler! ''Devam etsin mi, etmesin mi?''| Ali Koç görmüyor ya da görmek istemiyor''

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini de 1 yıl daha uzatmak zorunda kalmıştı. Kupasız kapatılan sezonun ardından teknik direktör Jose Mourinho, büyük eleştiriler alırken geleceği de tartışma konusu olmuştu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Portekizli teknik adamın gösterdiği performansı değerlendirirken, takımın başında kalıp kalmaması hakkında da flaş ifadelerde bulundu. İşte o sözler..."

Fenerbahçe’de Jose Mourinho için olay ifadeler! ’’Devam etsin mi, etmesin mi?’’| Ali Koç görmüyor ya da görmek istemiyor’’

Uzun süreli şampiyonluk hasretine bu sezonda son veremeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho için olay ifadeler! ’’Devam etsin mi, etmesin mi?’’| Ali Koç görmüyor ya da görmek istemiyor’’

Sezon başında büyük umutlarla gelen ve 2 yıllık kontrat imzalayan dünyaca ünlü teknik adam, ilk sezonunu kupasız geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’de Jose Mourinho için olay ifadeler! ’’Devam etsin mi, etmesin mi?’’| Ali Koç görmüyor ya da görmek istemiyor’’

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, geleceği tartışma konusu olan Portekizli teknik adam hakkında önemli ifadelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe’de Jose Mourinho için olay ifadeler! ’’Devam etsin mi, etmesin mi?’’| Ali Koç görmüyor ya da görmek istemiyor’’

''KALMALI MI? GİTMELİ Mİ?

''Galatasaray, Osimhen için papatya falları açarken Fenerbahçe'de Ali Koç kadar konuşulan bir başka isim Jose Mourinho: Kalmalı mı gitmeli mi? Bu soruya yanıt arıyor hem Ali Koç hem de Fenerbahçe taraftarı.''

Fenerbahçe’de Jose Mourinho için olay ifadeler! ’’Devam etsin mi, etmesin mi?’’| Ali Koç görmüyor ya da görmek istemiyor’’

''Ali Bey dışında ''Devam etsin'' diyen yok. Fenerbahçe her sezon teknik adam değiştirdiği için bu sefer istikrar diyor ve Ali Bey, "Mourinho ile devam edeceğiz" diye açıklama yapmıştı...''