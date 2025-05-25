Fenerbahçe’de Jose Mourinho için olay ifadeler! ’’Devam etsin mi, etmesin mi?’’| Ali Koç görmüyor ya da görmek istemiyor’’

''KALMALI MI? GİTMELİ Mİ?

''Galatasaray, Osimhen için papatya falları açarken Fenerbahçe'de Ali Koç kadar konuşulan bir başka isim Jose Mourinho: Kalmalı mı gitmeli mi? Bu soruya yanıt arıyor hem Ali Koç hem de Fenerbahçe taraftarı.''