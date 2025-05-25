Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
10:01
Fenerbahçe'de Jose Mourinho için olay ifadeler! ''Devam etsin mi, etmesin mi?''| Ali Koç görmüyor ya da görmek istemiyor''
Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini de 1 yıl daha uzatmak zorunda kalmıştı. Kupasız kapatılan sezonun ardından teknik direktör Jose Mourinho, büyük eleştiriler alırken geleceği de tartışma konusu olmuştu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Portekizli teknik adamın gösterdiği performansı değerlendirirken, takımın başında kalıp kalmaması hakkında da flaş ifadelerde bulundu. İşte o sözler..."