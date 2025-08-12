Fenerbahçe’nin transferdeki büyük hayali! Dünya yıldızına Osimhen taktiği...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 11:24

Fenerbahçe, Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi play-off bileti için bir kez daha kozlarını paylaşacak. Transferde de hareketli günler geçiren sarı-lacivertli ekipte çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattına flaş bir ismi takviye etmek isteyen Kanarya'nın transferdeki en büyük hayali de ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin o yıldız için Osimhen taktiği uygulayacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında, evinde Feyenoord'u konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, 2-1 kaybettiği ilk karşılaşmanın ardından evinde Hollanda temsilcisini elemek istiyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir diğer yandan sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Kanarya'da transfer operasyonu da devam ediyordu.

RODRYGO HAYALİ

Hücum hattına yeni bir takviye düşünen sarı-lacivertli ekibin, Real Madrid forması giyen Rodrygo için hayali devam ediyor. (Fanatik)

Jhon Duran'ın ardından ses getirecek bir transfer daha yapmak isteyen Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı gözüne kestirdiği öne sürülmüştü.

MADRID'DEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Real Madrid'deki geleceği belirsiz olan 24 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda düzenli olarak 11'de forma giymek istiyor.

Buna karşın, Xabi Alonso'nun Rodrygo'yu ilk 11'de oynatması beklenmediği ve bu nedenle yıldız ismin ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

BEKLEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMADI

Bu gelişmenin ardından İngiliz ekibi Tottenham Rodrygo'ya talip olmuştu. Ancak Brezilyalı yıldız, Londra ekibi dışında istediği teklifleri bulamayınca ayrılık kararını da askıya aldı.

F.BAHÇE PUSUDA BEKLİYOR

Fenerbahçe cephesinin ise hemen gerçekleşmesini beklemediği transfer için 1 aydır pusuda beklediği vurgulandı.

VICTOR OSIMHEN TAKTİĞİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Avrupa'da transferin bitmesinin ardından Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i kiralamıştı. Sarı-lacivertli kurmayların da, bu senaryosunun bir benzerini gerçekleştirmenin peşinde.

SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Henüz Rodrygo için ciddi bir girişimde bulunmayan Fenerbahçe'nin transfer döneminin bitimine kadar süreci takip edeceği aktarıldı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Real Madrid ile 51 maça çıktı ve 14 gol atıp 9 asist kaydetti.