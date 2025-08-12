Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025
11:24
Fenerbahçe'nin transferdeki büyük hayali! Dünya yıldızına Osimhen taktiği...
Fenerbahçe, Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi play-off bileti için bir kez daha kozlarını paylaşacak. Transferde de hareketli günler geçiren sarı-lacivertli ekipte çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattına flaş bir ismi takviye etmek isteyen Kanarya'nın transferdeki en büyük hayali de ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin o yıldız için Osimhen taktiği uygulayacağı öne sürüldü. İşte detaylar...