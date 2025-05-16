Giriş Tarihi: 16.05.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
07:06
SABAH Spor Osimhen’e yapılan son teklifi açıklıyor! Galatasaray‘dan yeni adım…
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'da hedef şimdi Süper Lig'i kazanmak. Kayserispor maçında alacağı 1 puanla 25. şampiyonluğunu kazanacak olan Cimbom, Victor Osimhen'i takımda tutmak için kollarını sıvadı. Galatasaray yönetimi, Nijeryalı golcüye yeni bir teklifle gitti. İşte SABAH Spor'un ulaştığı o öneri…