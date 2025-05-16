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Haberler Galeri SABAH Spor Osimhen’e yapılan son teklifi açıklıyor! Galatasaray‘dan yeni adım…
Giriş Tarihi: 16.05.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 07:06

SABAH Spor Osimhen’e yapılan son teklifi açıklıyor! Galatasaray‘dan yeni adım…

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'da hedef şimdi Süper Lig'i kazanmak. Kayserispor maçında alacağı 1 puanla 25. şampiyonluğunu kazanacak olan Cimbom, Victor Osimhen'i takımda tutmak için kollarını sıvadı. Galatasaray yönetimi, Nijeryalı golcüye yeni bir teklifle gitti. İşte SABAH Spor'un ulaştığı o öneri…

MEHMET ÖZCAN
SABAH Spor Osimhen’e yapılan son teklifi açıklıyor! Galatasaray‘dan yeni adım…

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, Süper Lig'de ise şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi yaşanıyor. İşte detaylar…

SABAH Spor Osimhen’e yapılan son teklifi açıklıyor! Galatasaray‘dan yeni adım…

REKORU KIRILDI KALBI KIRILMADI!

Trabzonspor ile kupada oynanan maçta rekor kıran Osimhen'i, Mario Jardel, TV başından izledi.

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SABAH Spor Osimhen’e yapılan son teklifi açıklıyor! Galatasaray‘dan yeni adım…

2000-2001 sezonunda Galatasaray forması ile 34 gol atan Jardel'i 35 gole ulaşarak geride bırakan Nijeryalı yıldız tarihe geçti.

SABAH Spor Osimhen’e yapılan son teklifi açıklıyor! Galatasaray‘dan yeni adım…

Bu anları ise TV'den izleyen Brezilyalı efsane oyuncu meslektaşının gollerinin ardından sevinip bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SABAH Spor Osimhen’e yapılan son teklifi açıklıyor! Galatasaray‘dan yeni adım…

G.Saray, G.Antep'te kupayı kazanırken, tribünler "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratıyla inledi.