Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
07:08
Victor Osimhen transferinde geri sayım başladı! Galatasaray'da kalıyorum derse...
Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferlerinde başrolde yer alan Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Al Hilal ile temasta olduğu iddia edilen Osimhen'e düşüncesini iletti. Nijeryalı golcünün takımda kalması ya da ayrılması durumunda ise senaryolar hazırlandı. İşte haberin detayları...