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Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:08

Victor Osimhen transferinde geri sayım başladı! Galatasaray'da kalıyorum derse...

Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferlerinde başrolde yer alan Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Al Hilal ile temasta olduğu iddia edilen Osimhen'e düşüncesini iletti. Nijeryalı golcünün takımda kalması ya da ayrılması durumunda ise senaryolar hazırlandı. İşte haberin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Victor Osimhen transferinde geri sayım başladı! Galatasaray’da kalıyorum derse...

Trendoyl Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, kupasını Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlendikleri etkinliklerin ardından aldı.

Victor Osimhen transferinde geri sayım başladı! Galatasaray’da kalıyorum derse...

Galatasaraylı futbolcuları, yüzbinlerce taraftar, kurulan alanda bekledi. Yağmura rağmen taraftarlar, alandan ayrılmadı. Yaklaşık 1 milyon taraftar, Yenikapı'daki kutlamaları takip etti.

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Victor Osimhen transferinde geri sayım başladı! Galatasaray’da kalıyorum derse...

Bu sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sahneye 'Yarim Yarim' şarkısıyla çıktı.

Victor Osimhen transferinde geri sayım başladı! Galatasaray’da kalıyorum derse...

Ailesiyle sahneye gelen Osimhen daha sonra sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarlar ayrıca 'Bizimle kal Osimhen' ve 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratlarında bulundu.

Victor Osimhen transferinde geri sayım başladı! Galatasaray’da kalıyorum derse...

Şampiyonluk kutlamasında başrolde olan Victor Osimhen, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratlarına "Ben Galatasaray'ın oyuncusuyum! Neler olacağını göreceğiz" cevabını vermekle yetindi.