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Haberler Galeri Xabi Alonso'nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: "Sen bu takımın..."
Giriş Tarihi: 27.05.2025 18:17 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:25

Xabi Alonso'nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: "Sen bu takımın..."

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için yeni bir dönem başlıyor. Eflatun-beyazlılar, dün yaptığı törenle göreve Xabi Alonso'yu getirdi. Teknik direktör Alonso'nun imza töreninin ardından milli futbolcu için söylediği sözler ortaya çıktı. İşte İspanyol basınında yer alan Alonso'nun Arda Güler mesajındaki çarpıcı detay...

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Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte kulüpte yeni bir dönem başladı.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

Kulüp ve taraftarlar Alonso'nun göreve gelmesinden ötürü oldukça heyecan duyarken, ilk büyük sınav ise Kulüpler Dünya Kupası'nda olacak.

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Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

Xabi Alonso'nun göreve gelişiyle takım içindeki durumlar henüz netleşmese de en çok merak edilenlerin başında Arda Güler geliyor.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

Birtakım değişikliklere gidecek olan 43 yaşındaki teknik adamın, formasyonu da değiştirebileceği ifade ediliyor.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

"ANLIK DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR"

Dün yapılan basın toplantısında konuşan Alonso, futbolun bu dönemde çok esnek olduğunu, 3-5-2, 4-4-2 gibi klasik sistemlerin maç içinde sürekli değişebildiğini aktararak, "Elbette kafamda bir fikrim var ama anlık değişiklikler olabilir. Göze hoş gelen, futbolseverlerin zevk aldığı bir futbol istiyorum. Her geçen gün her futbolcunun en iyi yanını ortaya çıkarmak hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

ALONSO'DAN ARDA'YA İLK MESAJ

Toplantı ardından İspanyol medyasında yazılan haberde, Alonso'nun Arda'ya ilk mesajı da manşetlere taşındı.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

"KİLİT OYUNCU OLACAKSIN"

İspanyol teknik adamın Arda Güler ile yaptığı konuşmada "Sen bu takımın kilit oyuncusu olacaksın" dediği ifade edildi.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

"YENİ LUKA MODRIC" BENZETMESİ

Diğer yandan İspanyol medyasında yer alan haberlerde, Arda Güler'in Real Madrid için yeni Luka Modrić olacağı bilgisi yer aldı.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

42 MAÇA ÇIKTI

Milli yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla 42 maça çıktı ve Carlo Ancelotti tarafından 1773 dakika süre verildi.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

5 GOL 9 ASİSTLİK PERFORMANS

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, süre aldığı dakikalar içerisinde 5 gol atarken, 9 kez de asist yapma başarısı sağladı.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2023 yılında Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan Arda'nın İspanyol deviyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in 45 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

LEVERKUSEN'İ ŞAMPİYON YAPTI

2009-2015 yıllarında Real Madrid'de top koşturan Xabi Alonso, teknik direktörlük kariyerine Real Sociedad B (2019-2022) takımında başladı.

Alonso daha sonra, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında göreve getirildi ve görevde olduğu üç yılda (2022-2025) bir lig şampiyonluğu (2023-2024) kazandı.

Xabi Alonso’nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: Sen bu takımın...

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

43 yaşındaki teknik adam, bu sezon İspanya 1. Ligi'ni 2. sırada tamamlayan ve kupa kazanamayan Real Madrid ile üç sezonluk sözleşme imzaladı.