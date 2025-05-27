Giriş Tarihi: 27.05.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
18:25
Xabi Alonso'nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: "Sen bu takımın..."
İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için yeni bir dönem başlıyor. Eflatun-beyazlılar, dün yaptığı törenle göreve Xabi Alonso'yu getirdi. Teknik direktör Alonso'nun imza töreninin ardından milli futbolcu için söylediği sözler ortaya çıktı. İşte İspanyol basınında yer alan Alonso'nun Arda Güler mesajındaki çarpıcı detay...