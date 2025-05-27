Xabi Alonso'nun Arda Güler sözleri ortaya çıktı! Ancelotti sonrası değişim: "Sen bu takımın..."

"ANLIK DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR"

Dün yapılan basın toplantısında konuşan Alonso, futbolun bu dönemde çok esnek olduğunu, 3-5-2, 4-4-2 gibi klasik sistemlerin maç içinde sürekli değişebildiğini aktararak, "Elbette kafamda bir fikrim var ama anlık değişiklikler olabilir. Göze hoş gelen, futbolseverlerin zevk aldığı bir futbol istiyorum. Her geçen gün her futbolcunun en iyi yanını ortaya çıkarmak hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.