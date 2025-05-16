DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM kritik açıklamayı yaptı! İşte DUS sonuçlarına dair detaylar

DUS sonuçları sorgulama süreci için ÖSYM, 15 Mayıs tarihini duyurmuştu. Adaylar, sonuç ekranını sık sık yenileyerek gelişmeleri takip ederken, ÖSYM'den kritik bir güncelleme geldi. 20 Nisan'da yapılan sınavın neticelerini sabırsızlıkla bekleyen katılımcılar, aynı zamanda 2. dönem başvuru tarihlerinin açıklanmasını da merak ediyor. Peki, 2025 DUS 1. Dönem sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman duyurulacak?