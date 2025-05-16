Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM kritik açıklamayı yaptı! İşte DUS sonuçlarına dair detaylar
Giriş Tarihi: 16.05.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 08:05

DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM kritik açıklamayı yaptı! İşte DUS sonuçlarına dair detaylar

20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-DUS 1. Dönem sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. Sonuçların 15 Mayıs'ta ilahn edilmesi beklenirken konuyla ilgili ÖSYM'den kritik bir duyuru yapıldı. Diş hekimi adaylarının heyecanla beklediği sınav sonuçlarının açıklanması biraz zaman alacak.. Peki, DUS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile DUS sonuçlarına dair detaylar

DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM kritik açıklamayı yaptı! İşte DUS sonuçlarına dair detaylar

DUS sonuçları sorgulama süreci için ÖSYM, 15 Mayıs tarihini duyurmuştu. Adaylar, sonuç ekranını sık sık yenileyerek gelişmeleri takip ederken, ÖSYM'den kritik bir güncelleme geldi. 20 Nisan'da yapılan sınavın neticelerini sabırsızlıkla bekleyen katılımcılar, aynı zamanda 2. dönem başvuru tarihlerinin açıklanmasını da merak ediyor. Peki, 2025 DUS 1. Dönem sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman duyurulacak?

DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM kritik açıklamayı yaptı! İşte DUS sonuçlarına dair detaylar

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA: DUS SINAV SONUÇ TARİHİ ERTELENDİ!

DUS sonuçları açıklanmadı. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi:

"Bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle 2025 ÖSYM Sınav Takvimi'nde sonuç açıklama tarihi 15 Mayıs 2025 tarihi olarak duyurulan sınavların sonuçları, yargı kararı sonrasında açıklanacaktır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM kritik açıklamayı yaptı! İşte DUS sonuçlarına dair detaylar

ÖSYM'NİN AÇIKLAMASI!

20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nda (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle 2025 ÖSYM Sınav Takvimi'nde sonuç açıklama tarihi 15 Mayıs 2025 tarihi olarak duyurulan sınavların sonuçları, yargı kararı sonrasında açıklanacaktır.

DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM kritik açıklamayı yaptı! İşte DUS sonuçlarına dair detaylar

DUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DUS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından erişime açılacak.

DUS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM kritik açıklamayı yaptı! İşte DUS sonuçlarına dair detaylar

DUS 2. DÖNEM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2025

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-DUS 2. Dönem sınavı 12 Ekim 205 tarihinde gerçekleşecek. Sınava başvurular 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak.

10 Eylül geç başvuru günü olurken ÖSYM takvimine göre sonuçlar ise 6 Kasım günü açıklanacak.