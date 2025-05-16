Giriş Tarihi: 16.05.2025 08:05
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
08:05
DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM kritik açıklamayı yaptı! İşte DUS sonuçlarına dair detaylar
20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-DUS 1. Dönem sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. Sonuçların 15 Mayıs'ta ilahn edilmesi beklenirken konuyla ilgili ÖSYM'den kritik bir duyuru yapıldı. Diş hekimi adaylarının heyecanla beklediği sınav sonuçlarının açıklanması biraz zaman alacak.. Peki, DUS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile DUS sonuçlarına dair detaylar