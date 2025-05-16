Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
11:46
GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2025 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, kim elendi?
Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da hafta finalinde kıyasıya rekabet sürüyor. Gelinlerin en güzel yemekleri çıkarmak için kıyasıya mücadele ettiği yarışta, kayınvalideler doğru tabağa puan vermek adına tadımlarını gerçekleştiriyor. Günün en iyi tabağı puanları toplarken aynı zamanda finalde de büyük avantaj elde eden isim Aslı Hünel'in de puanlarıyla haftayı tamamlıyor. Bir isim veda ederken bir isim bileziklerin sahibi oluyor. Peki, 16 Mayıs 2025 Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte, haftanın puan durumu...