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Haberler Galeri GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2025 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, kim elendi?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 11:46

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2025 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, kim elendi?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da hafta finalinde kıyasıya rekabet sürüyor. Gelinlerin en güzel yemekleri çıkarmak için kıyasıya mücadele ettiği yarışta, kayınvalideler doğru tabağa puan vermek adına tadımlarını gerçekleştiriyor. Günün en iyi tabağı puanları toplarken aynı zamanda finalde de büyük avantaj elde eden isim Aslı Hünel'in de puanlarıyla haftayı tamamlıyor. Bir isim veda ederken bir isim bileziklerin sahibi oluyor. Peki, 16 Mayıs 2025 Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte, haftanın puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2025 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da hafta finali heyecanı yaşanıyor. Gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya yarıştığı programda bugün hem ödül hem de veda günü. Haftanın sonunda en fazla puanı toplayan gelin 10 altın bileziğin sahibi olacak. En düşük puanı alan yarışmacı ise programa veda edecek. Peki, 16 Mayıs Gelinim Mutfakta'da puan durumu ne, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2025 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Henüz puan durumu belli olmadı. Çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelinler belli olduğunda yer vereceğiz.

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GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2025 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2025 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Bugünün puanları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SAHRA-

BEYZA-

GİZEM-

EZGİ-

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2025 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, kim elendi?