GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2025 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da hafta finali heyecanı yaşanıyor. Gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya yarıştığı programda bugün hem ödül hem de veda günü. Haftanın sonunda en fazla puanı toplayan gelin 10 altın bileziğin sahibi olacak. En düşük puanı alan yarışmacı ise programa veda edecek. Peki, 16 Mayıs Gelinim Mutfakta'da puan durumu ne, kim elendi?