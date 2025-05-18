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Haberler Galeri Maymunlar Cehennemi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi bu akşam televizyon ekranlarında
Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 15:57

Maymunlar Cehennemi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi bu akşam televizyon ekranlarında

2001 yapımı Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Mark Wahlberg, Helena Carter gibi önemli isimlerin yer aldığı filmin konusuna ilişkin detaylar sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Maymunlar Cehennemi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi bu akşam televizyon ekranlarında…

Maymunlar Cehennemi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi bu akşam televizyon ekranlarında

Maymunlar Cehennemi filmi konusu merak ediliyor. 2029 yılında, Hava Kuvvetleri'nden bir astronotu, evrimleşmiş, konuşan maymunların ilkel insan ırkına hükmettiği gizemli bir gezegene zorunlu iniş yapar.

Maymunlar Cehennemi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi bu akşam televizyon ekranlarında

MAYMUNLAR CEHENNEMİ KONUSU

Yıl 2029... Astronot Leo Davidson (Mark Wahlberg), rutin bir uzay görevi sırasında yaşanan arıza nedeniyle 'ilginç' bir gezegene düşer. Gezegenin ilginçliği, burada insanla maymun arası yaratıkların hüküm sürüyor olmasıdır. Aynı zamanda insanların da yaşadığı, ama onların artık herhangi bir etkisinin olmadığı, sadece köle ya da yem olarak kullanıldıkları bir gezegendir burası.

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Maymunlar Cehennemi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi bu akşam televizyon ekranlarında

Maymunlar arasındaki fikirleriyle diğerlerini rahatsız eden Ari'nin (Helena Bonham Carter) yardımlarıyla buradan kurtulmanın hesaplarını yapan Leo, şaşırtıcı gerçeklerle yüzleşeceğinin farkında değildir.