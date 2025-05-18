Maymunlar Cehennemi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi bu akşam televizyon ekranlarında

MAYMUNLAR CEHENNEMİ KONUSU

Yıl 2029... Astronot Leo Davidson (Mark Wahlberg), rutin bir uzay görevi sırasında yaşanan arıza nedeniyle 'ilginç' bir gezegene düşer. Gezegenin ilginçliği, burada insanla maymun arası yaratıkların hüküm sürüyor olmasıdır. Aynı zamanda insanların da yaşadığı, ama onların artık herhangi bir etkisinin olmadığı, sadece köle ya da yem olarak kullanıldıkları bir gezegendir burası.