Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme ve diğer markaların güncellemesi listesi ortaya çıktı

Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar nedir? Xiaomi'nin hangi modelleri Android 12'ye güncellenecek? Bu ve benzeri birçok sorunun yanıtı araştırılıyor. Tüketiciler telefonlarının Android 12'ye güncellenip güncellenmeyeceğini merak ediyor. İşte bu noktada internette dolanan bir güncelleme listesi ortaya çıktı. Söz konusu Android 12 güncelleme listesinde birçok telefon var. Ancak bu listenin kesin olmadığını ve gelecek dönemlerde markaların daha fazla telefon için güncelleme yayınlayabileceğini belirtelim. İşte Android 12 güncellemesi listesi...