Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme ve diğer markaların güncellemesi listesi ortaya çıktı

Google, Android 12 üstünde çalışmalarına devam ediyor. Eylül ayı başlarında yeni işletim sisteminin 5. beta sürümü yayınlandı. Birçok yeniliği içeriğinde barından Android 12'nin hangi telefonlara geleceği merak ediliyor. Üreticiler güncelleme için hazırlıklar yapıyor. Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme, Nokia ve diğer birçok markanın hangi telefonlarına Android 12'nin geleceği gösteren bir liste ortaya çıktı. Lafı daha fazla uzatmadan Android 12 güncellemesi alacak telefonlar listesine birlikte bakalım.