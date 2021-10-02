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Haberler Galeri Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme ve diğer markaların güncellemesi listesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.10.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 16:02

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme ve diğer markaların güncellemesi listesi ortaya çıktı

Google, Android 12 üstünde çalışmalarına devam ediyor. Eylül ayı başlarında yeni işletim sisteminin 5. beta sürümü yayınlandı. Birçok yeniliği içeriğinde barından Android 12'nin hangi telefonlara geleceği merak ediliyor. Üreticiler güncelleme için hazırlıklar yapıyor. Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme, Nokia ve diğer birçok markanın hangi telefonlarına Android 12'nin geleceği gösteren bir liste ortaya çıktı. Lafı daha fazla uzatmadan Android 12 güncellemesi alacak telefonlar listesine birlikte bakalım.

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme ve diğer markaların güncellemesi listesi ortaya çıktı

Android 12 güncellemesi alacak Samsung telefonlar nedir? Xiaomi'nin hangi modelleri Android 12'ye güncellenecek? Bu ve benzeri birçok sorunun yanıtı araştırılıyor. Tüketiciler telefonlarının Android 12'ye güncellenip güncellenmeyeceğini merak ediyor. İşte bu noktada internette dolanan bir güncelleme listesi ortaya çıktı. Söz konusu Android 12 güncelleme listesinde birçok telefon var. Ancak bu listenin kesin olmadığını ve gelecek dönemlerde markaların daha fazla telefon için güncelleme yayınlayabileceğini belirtelim. İşte Android 12 güncellemesi listesi...

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme ve diğer markaların güncellemesi listesi ortaya çıktı

GOOGLE

Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL
Pixel 4
Pixel 4 XL
Pixel 4a
Pixel 4a (5G)
Pixel 5

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Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme ve diğer markaların güncellemesi listesi ortaya çıktı

SAMSUNG

Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21+
Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20+
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10 Lite
Samsung Galaxy S10e

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme ve diğer markaların güncellemesi listesi ortaya çıktı

Samsung Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10 Lite
Samsung Galaxy Note 10+
Samsung Galaxy Z Fold2
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Fold

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar! Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme ve diğer markaların güncellemesi listesi ortaya çıktı

Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A32 5G

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