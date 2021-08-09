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Haberler Galeri Apple bu iPhone'ların fişini çekti! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri
Giriş Tarihi: 09.08.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 14:03

Apple bu iPhone'ların fişini çekti! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri

Hangi iPhone'lar iOS 15 güncellemesini alacak? iOS 15'e güncellenmeyecek modeller nedir? Apple'ın desteği kestiği iPhone'lar hangileri? Bu ve bunlar gibi benzeri sorular internette araştırılıyor. iPhone kullanıcıları telefonlarına iOS 15'in gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Apple bu konuda resmi bir liste yayınladı. İşte güncelleme alacak ve almayacak modeller listesi...

Apple bu iPhone’ların fişini çekti! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri

Haziran ayı başında gerçekleşen WWDC 2021'le birlikte iOS 15 resmen tanıtılmıştı. En başta geliştiriciler için beta sürümü yayınlanan iOS 15, daha sonra kayıtlı tüm beta kullanıcılarına açıldı. Yeni iOS sürümünün testi hızla devam ediyor. iOS 15'le birlikte FaceTime değişiyor, ayrıca fotoğraflar ve bildirimlerde de bir takım yenilikler yer alıyor. Gizlilik ve güvenlik tarafında da önemli geliştirilmeler yapılmış durumda.

Diğer yandan iOS 15 güncellemesini alacak ve almayacak iPhone'lar araştırılıyor. Apple bu konuda resmi açıklama yaparak, dedikodulara da noktayı koymuştu. Lafı daha fazla uzatmadan resmi iOS 15 güncelleme listesine bakalım.

Apple bu iPhone’ların fişini çekti! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri

iOS 15 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK IPHONE'LAR

iPhone 12 Mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max

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Apple bu iPhone’ların fişini çekti! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE 2020

Apple bu iPhone’ların fişini çekti! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri

iPhone X
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR

Apple bu iPhone’ların fişini çekti! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri

iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus

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