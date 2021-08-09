Apple bu iPhone’ların fişini çekti! İşte iOS 15 güncellemesi alacak ve almayacak iPhone modelleri

Haziran ayı başında gerçekleşen WWDC 2021'le birlikte iOS 15 resmen tanıtılmıştı. En başta geliştiriciler için beta sürümü yayınlanan iOS 15, daha sonra kayıtlı tüm beta kullanıcılarına açıldı. Yeni iOS sürümünün testi hızla devam ediyor. iOS 15'le birlikte FaceTime değişiyor, ayrıca fotoğraflar ve bildirimlerde de bir takım yenilikler yer alıyor. Gizlilik ve güvenlik tarafında da önemli geliştirilmeler yapılmış durumda.

Diğer yandan iOS 15 güncellemesini alacak ve almayacak iPhone'lar araştırılıyor. Apple bu konuda resmi açıklama yaparak, dedikodulara da noktayı koymuştu. Lafı daha fazla uzatmadan resmi iOS 15 güncelleme listesine bakalım.