Apple'a şok: Yeni iPhone'lar internete sızdı!

Apple'ın yeni iPhone X modeline dair yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Teknoloji meraklıları bir süredir Apple'In yeni akıllı telefon modelleri iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı bekliyor. Bu telefonları piyasada görmek için biraz beklemeleri gerekse de ilk görüntüsü internete sızdı