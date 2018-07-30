Apple'a şok: Yeni iPhone'lar internete sızdı!

Apple'ın Eylül ayında resmen tanıtacağı iPhone modelleri internete düştü. İşte yeni iPhone'lar böyle görünüyor... Apple'ın yeni iPhone X modeline dair yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Teknoloji meraklıları bir süredir Apple'In yeni akıllı telefon modelleri iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı bekliyor. Bu telefonları piyasada görmek için biraz beklemeleri gerekse de ilk görüntüsü internete sızdı ÇERÇEVE YARI YARIYA İNCELİYOR 9to5Mac'te yer alan iddiaya göre, Apple yeni modellerde 'Full Active LCD'ye yer verecek. Bu da cihazların çerçevesinin yarıyarıya küçülerek 0.5 milimetreye ineceği anlamına geliyor YENİ iPHONE X'LERİN FİYATLARI SIZDI Geçtiğimiz haftalarda şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialarda yeni iPhone modellerinin fiyatlarına da yer verildi. Henüz resmiyet kazanmayan iddiaya göre, Apple ekran boyutları 5.8 inç ila 6.5 inç arasında değişen, farklı renk seçenekleri ve tasarım sürprizleri bulunan iPhone X’ları için 800 dolardan 1000 dolara kadar çıkacak bir fiyat aralığı belirledi. Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devinin iPhone X ile ilgili aldığı radikal kararı sızdıran teknoloji uzmanları yeni modelde mavi ve turuncu renk seçeneğine de yer verileceğini belirtti. Apple'ın Eylül ayında yapması beklenen yeni model tanıtımı öncesiyeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen bu görüntü geçtiğimiz haftalarda yine 9to5Mac sitesinde yayınlanmıştı. 3 YENİ iPHONE MODELİ Görüntülere göre, Apple bu yıl 2 yerine 3 farklı yeni iPhone modeli tanıtacak.