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'a şok: Yeni 'lar internete sızdı!

'ın Eylül ayında resmen tanıtacağı modelleri internete düştü. İşte yeni iPhone'lar böyle görünüyor...

Giriş Tarihi: 30.07.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 21:06
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'a şok: Yeni 'lar internete sızdı!
Apple'a şok: Yeni iPhone'lar internete sızdı!

'ın yeni X modeline dair yeni bir sızıntı daha gerçekleşti. Teknoloji meraklıları bir süredir Apple'In yeni akıllı telefon modelleri iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı bekliyor. Bu telefonları piyasada görmek için biraz beklemeleri gerekse de ilk görüntüsü internete sızdı

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'a şok: Yeni 'lar internete sızdı!
Apple'a şok: Yeni iPhone'lar internete sızdı!

ÇERÇEVE YARI YARIYA İNCELİYOR

9to5Mac'te yer alan iddiaya göre, yeni modellerde 'Full Active LCD'ye yer verecek. Bu da cihazların çerçevesinin yarıyarıya küçülerek 0.5 milimetreye ineceği anlamına geliyor

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'a şok: Yeni 'lar internete sızdı!
Apple'a şok: Yeni iPhone'lar internete sızdı!

YENİ iPHONE X'LERİN FİYATLARI SIZDI

Geçtiğimiz haftalarda şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialarda yeni modellerinin fiyatlarına da yer verildi.

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'a şok: Yeni 'lar internete sızdı!
Apple'a şok: Yeni iPhone'lar internete sızdı!
Henüz resmiyet kazanmayan iddiaya göre, ekran boyutları 5.8 inç ila 6.5 inç arasında değişen, farklı renk seçenekleri ve tasarım sürprizleri bulunan X’ları için 800 dolardan 1000 dolara kadar çıkacak bir fiyat aralığı belirledi.
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'a şok: Yeni 'lar internete sızdı!
Apple'a şok: Yeni iPhone'lar internete sızdı!
Geçtiğimiz haftalarda teknoloji devinin X ile ilgili aldığı radikal kararı sızdıran teknoloji uzmanları yeni modelde mavi ve turuncu renk seçeneğine de yer verileceğini belirtti.
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'a şok: Yeni 'lar internete sızdı!
Apple'a şok: Yeni iPhone'lar internete sızdı!
'ın Eylül ayında yapması beklenen yeni model tanıtımı öncesiyeni 'lara ait olduğu iddia edilen bu görüntü geçtiğimiz haftalarda yine 9to5Mac sitesinde yayınlanmıştı.
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'a şok: Yeni 'lar internete sızdı!
Apple'a şok: Yeni iPhone'lar internete sızdı!

3 YENİ iPHONE MODELİ

Görüntülere göre, bu yıl 2 yerine 3 farklı yeni modeli tanıtacak.

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