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  • Belgesellere konu olan Çernobil faciası nasıl yaşandı? 33. yılında rakamlar ile Çernobil nükleer faciası

Belgesellere konu olan faciası nasıl yaşandı? 33. yılında rakamlar ile Çernobil nükleer faciası

Bazılarımız 1986'da yetişkin, bazılarımız çocuk ya da gençti ve bazılarımız henüz yoktu. Bu nedenle, dünyanın en ölümcül nükleer felaketi olan ile ilgili farklı anılara sahibiz. Bu farklılıkları yok sayarak, senaryo yazarı Craig Mazin ve yönetmen John Renck'in beş bölümlük mini seri Chernobyl'i yarattı.. Çernobil Belgeseli son günlerde bu kadar ünlenince, bireyler de Çernobil faciası ile ilgili araştırmalar yapmaya başladırlar... İşte 33. yılında Çernobil faciasının fotoğraflı detayları ve çarpıcı rakamlar...

Giriş Tarihi: 29.05.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 14:09
Belgesellere konu olan Çernobil faciası nasıl yaşandı? 33. yılında rakamlar ile Çernobil nükleer faciası

'de yaşanan felaket hakkında fazla bir şey bilmeyenler için belgesel niteliğinde olan Çenobil mini dizisi oldukça ilgi topladı. Ne olduğunu bilenler için dizi, 27 Nisan 1986 sabahı Sovyet Ukrayna'da gerçekleşen olayların mükemmel bir rekreasyonu niteliğinde. Eski Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralindeki 1986 faciası, ticari nükleer enerji tarihinde radyasyondan ölümlere neden olan tek kazadır. Bu kaza, insan hatasıyla birlikte ciddi derecede kusurlu bir Sovyet dönemi reaktör tasarımının ürünü idi.

Belgesellere konu olan Çernobil faciası nasıl yaşandı? 33. yılında rakamlar ile Çernobil nükleer faciası

Yayımlanan raporlara göre, tesisin 4. reaktöründe 26 Nisan 1986 sabahı erken saatlerde meydana gelen kaza, operatörlerin tesis prosedürlerine aykırı hareket etmelerinin sonucu gerçekleşti. Operatörler, tesisi yeterli güvenlik önlemleri alınmadan ve prosedürü güvenlik personeli ile uygun şekilde koordine etmeden veya iletmeden, çok düşük güçte çalıştırdılar.

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Belgesellere konu olan Çernobil faciası nasıl yaşandı? 33. yılında rakamlar ile Çernobil nükleer faciası

Dünyanın en büyük nükleer kazası, felaketinin üzerinden tam 33 yıl geçti. Ama kazanın izleri hala silinebilmiş değil. İşte Çernobil ile ilgili merak edilen her şey...

Belgesellere konu olan Çernobil faciası nasıl yaşandı? 33. yılında rakamlar ile Çernobil nükleer faciası

ÇERNOBİL NEDEN PATLADI?

1986 yılında, 25 Nisan'ı, 26 Nisan'a bağlayan gece yarısı eski Sovyetler Birliğine bağlı Ukrayna'da bulunan nükleer güç santralının 4. ünitesi yapılan bir deneme neticesinde payladı.

Belgesellere konu olan Çernobil faciası nasıl yaşandı? 33. yılında rakamlar ile Çernobil nükleer faciası

4. reaktör tesise eklenen son yapıydı ve diğer reaktörlerin aksine en son Sovyet teknolojisine ev sahipliği yapıyordu. Söz konusu deneme neticesinde reaktörün tamamı hasar gördü.

Belgesellere konu olan Çernobil faciası nasıl yaşandı? 33. yılında rakamlar ile Çernobil nükleer faciası

PATLAMAYA NEDEN OLAN DENEME NEDEN YAPILDI?

Söz konusu denemenin yapıma amacı, jeneratör volanlarının enerjisinin acil durum soğutma pompalarını, dizel jeneratörleri devreye girene kadar istenen voltajda 25 saniye süreyle besleyip beslemeyeceğini anlamaktı.

Belgesellere konu olan Çernobil faciası nasıl yaşandı? 33. yılında rakamlar ile Çernobil nükleer faciası

ÇERNOBİL'İN ETKİLERİ NELERDİR?

26 Nisan 1986'da santralinde meydana gelen patlamada, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 400 kat fazla radyasyon atmosfere yayılmıştı.

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