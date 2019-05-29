Belgesellere konu olan Çernobil faciası nasıl yaşandı? 33. yılında rakamlar ile Çernobil nükleer faciası

Bazılarımız 1986'da yetişkin, bazılarımız çocuk ya da gençti ve bazılarımız henüz yoktu. Bu nedenle, dünyanın en ölümcül nükleer felaketi olan Çernobil ile ilgili farklı anılara sahibiz. Bu farklılıkları yok sayarak, senaryo yazarı Craig Mazin ve yönetmen John Renck'in beş bölümlük mini seri Chernobyl'i yarattı.. Çernobil Belgeseli son günlerde bu kadar ünlenince, bireyler de Çernobil faciası ile ilgili araştırmalar yapmaya başladırlar... İşte 33. yılında Çernobil faciasının fotoğraflı detayları ve çarpıcı rakamlar...