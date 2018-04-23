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Bu telefonlar çok satıyor! ('de en çok satan telefonlar)

pazarı devamlı olarak büyüyor ve gelişiyor. Peki ülkemizde en çok satan telefonlar hangileri?

Giriş Tarihi: 23.04.2018 13:36 Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 14:28
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Bu telefonlar çok satıyor! ('de en çok satan telefonlar)
Bu telefonlar çok satıyor! (Türkiye'de en çok satan telefonlar)

'de satışa sunulan ve yoğun ilgi gören bu telefonların kimisi düşük fiyatıyla büyük ilgi görürken, kimi de yüksek fiyatına rağmen kapış kapış satıyor! İşte Türkiye'nin en çok ilgi gören telefonları...

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Bu telefonlar çok satıyor! ('de en çok satan telefonlar)
Bu telefonlar çok satıyor! (Türkiye'de en çok satan telefonlar)

Samsung Galaxy Note 8

Ağırlığı: 195 gram

Ekran çözünürlüğü: 6.3 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük

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Bu telefonlar çok satıyor! ('de en çok satan telefonlar)
Bu telefonlar çok satıyor! (Türkiye'de en çok satan telefonlar)

Samsung Galaxy Note 8

Depolama hafızası: 64/128/256 GB

Bellek: 6 GB RAM

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Bu telefonlar çok satıyor! ('de en çok satan telefonlar)
Bu telefonlar çok satıyor! (Türkiye'de en çok satan telefonlar)

Samsung Galaxy Note 8

Ön kamera: 8 MP

Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

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Bu telefonlar çok satıyor! ('de en çok satan telefonlar)
Bu telefonlar çok satıyor! (Türkiye'de en çok satan telefonlar)

Samsung Galaxy Note 8

Fiyatı: 4199 TL

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Bu telefonlar çok satıyor! ('de en çok satan telefonlar)
Bu telefonlar çok satıyor! (Türkiye'de en çok satan telefonlar)

Nokia 2

Nokia 2, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 inç boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip.

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Bu telefonlar çok satıyor! ('de en çok satan telefonlar)
Bu telefonlar çok satıyor! (Türkiye'de en çok satan telefonlar)

Telefon, tek parça alüminyum kasaya ve arka kısımda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayanıklı bir tasarım sunuyor.

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