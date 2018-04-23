Bu telefonlar çok satıyor! (Türkiye'de en çok satan telefonlar)

Akıllı telefon pazarı devamlı olarak büyüyor ve gelişiyor. Peki ülkemizde en çok satan telefonlar hangileri? Türkiye'de satışa sunulan ve yoğun ilgi gören bu telefonların kimisi düşük fiyatıyla büyük ilgi görürken, kimi de yüksek fiyatına rağmen kapış kapış satıyor! İşte Türkiye'nin en çok ilgi gören telefonları... Samsung Galaxy Note 8 Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 6.3 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük Samsung Galaxy Note 8 Depolama hafızası: 64/128/256 GB Bellek: 6 GB RAM Samsung Galaxy Note 8 Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera Samsung Galaxy Note 8 Fiyatı: 4199 TL Nokia 2 Nokia 2, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 inç boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip. Telefon, tek parça alüminyum kasaya ve arka kısımda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayanıklı bir tasarım sunuyor.