CES 2019'a damga vuran teknolojik oyuncaklar! Bakın neler var...
CES 2019'a damga vuran teknolojik oyuncaklar! Bakın neler var...
Merakla beklenen CES 2019 (Consumer Electronics Show 2019/Tüketici Elektroniği Fuarı) sonunda başladı. Birçok isim etkinlikteki yerini aldı. CES 2019, Samsung, Asus, LG, HP, Acer gibi teknoloji şirketleri yanında Mercedes ve Hyundai gibi dev otomobil üreticileri de var. Hatta Hyundai yürüyen otomobil modeli Elevate'yi, Mercedes ise yeni CLA modelini tanıttı. İşte CES 2019'da dikkat çeken cihazlar...
Giriş Tarihi: 10.01.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 09:41