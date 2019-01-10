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  • CES 2019'a damga vuran teknolojik oyuncaklar! Bakın neler var...

2019'a damga vuran teknolojik oyuncaklar! Bakın neler var...

Merakla beklenen 2019 (Consumer Electronics Show 2019/Tüketici Elektroniği Fuarı) sonunda başladı. Birçok isim etkinlikteki yerini aldı. , , Asus, , HP, Acer gibi teknoloji şirketleri yanında ve gibi dev otomobil üreticileri de var. Hatta Hyundai yürüyen otomobil modeli Elevate'yi, Mercedes ise yeni CLA modelini tanıttı. İşte CES 2019'da dikkat çeken cihazlar...

Giriş Tarihi: 10.01.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 09:41
CES 2019'a damga vuran teknolojik oyuncaklar! Bakın neler var...

Dışarıdan sıradan bir kemer gibi görünüyor, ama belinize taktığınız anda bakın neler oluyor neler?

CES 2019'a damga vuran teknolojik oyuncaklar! Bakın neler var...

Royole Flexpai

Adını pek duymadığımız Royole isimli şirket, bir ilke imza atarak Flexpai adında katlanabilir ekrana sahip telefon üretti. 7.8 inçlik devasa ekran ile gelen cihazın 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

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CES 2019'a damga vuran teknolojik oyuncaklar! Bakın neler var...

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Matrix Powerwatch 2 akıllı saatini diğerlerinden ayıran en önemli özelliği vücut ısısıyla şarj olması. Bu özelliğe ek olarak cihaz güneş enerjisi ile de şarj edilebiliyor.

CES 2019'a damga vuran teknolojik oyuncaklar! Bakın neler var...

Signature OLED TV W

LG'nin bu yıl üzerinde özenle duracağı yeni nesil televizyonu, katlanabilir yapısıyla diğer televizyonlardan bir adım öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde televizyonu tek tuşla 'yok edebiliyorsunuz'.

CES 2019'a damga vuran teknolojik oyuncaklar! Bakın neler var...

Capstone Smart Mirror

Connected Home isimli şirketin akıllı banyo aynası Play Store'a bağlanarak uygulama indirmenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda Google Asistanın'da yer aldığı akıllı banyo aynasına, aklınıza takılan, merak ettiğiniz her şeyi tıpkı telefonda yaptığınız gibi kolayca soruyorsunuz ve sesli olarak da hemen yanıtınızı alıyorsunuz.

CES 2019'a damga vuran teknolojik oyuncaklar! Bakın neler var...

L'oreal pH

L'oreal, cildin pH seviyesini ölçebilen prototip cihazıyla oldukça dikkat çekti. My Skin Track pH adlı cihazı kolların iç kısmına yerleştirerek pH, glikoz, laktik asit tuzu gibi değerleri ölçebiliyorsunuz.

CES 2019'a damga vuran teknolojik oyuncaklar! Bakın neler var...

Asus ROG Zephyrus S GX701

Asus ROG Zephyrus S diğer oyuncu laptolarının aksine oldukça ince tasarıma sahip. 8. Nesil i7 işlemcisinden gücünü alan cihaz, Nvidia GeForce RTX 2080 with Max-q ekran kartı ile geliyor.

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