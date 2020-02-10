DNS ayarları nasıl değiştirilir? Windows, MacOS ve Android, iOS DNS ayarları nasıl değiştirilir?

IP adreslerini 'aklında' tutan Domain Name Server bir diğer adıyla DNS bazı zamanlarda servis sağlayıcılarda sorun teşkil edebiliyor. Bu tarz durumlarda ise DNS sunucularını modem veya bilgisayarınıza girerek bağlantı sorunlarını yok edebilirsiniz. Peki, DNS ayarlarını nasıl değiştirebilirsiniz? Örneğin hepimiz Google.com.tr adresinden haberdarız ancak hiçbirimiz 216.58.207.163 adresini bilmiyoruz. DNS ise bizi bu sayı yumaklarını akılda tutmaktan kurtarıyor. Herhangi bir web sitesine giriş yaptığınızda tarayıcı öncelikle DNS sunucusuna danışır. Girmek istediğiniz sitenin IP adresini ister.