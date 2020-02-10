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  • DNS ayarları nasıl değiştirilir? Windows, MacOS ve Android, iOS DNS ayarları nasıl değiştirilir?

ayarları nasıl değiştirilir? Windows, ve , DNS ayarları nasıl değiştirilir?

adreslerini 'aklında' tutan Domain Name Server bir diğer adıyla bazı zamanlarda servis sağlayıcılarda sorun teşkil edebiliyor. Bu tarz durumlarda ise DNS sunucularını modem veya bilgisayarınıza girerek bağlantı sorunlarını yok edebilirsiniz. Peki, DNS ayarlarını nasıl değiştirebilirsiniz? Örneğin hepimiz .com.tr adresinden haberdarız ancak hiçbirimiz 216.58.207.163 adresini bilmiyoruz. DNS ise bizi bu sayı yumaklarını akılda tutmaktan kurtarıyor. Herhangi bir web sitesine giriş yaptığınızda tarayıcı öncelikle DNS sunucusuna danışır. Girmek istediğiniz sitenin IP adresini ister.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 17:07
DNS ayarları nasıl değiştirilir? Windows, MacOS ve Android, iOS DNS ayarları nasıl değiştirilir?

WİNDOWS 10 DNS AYARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

  • Ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan ağ simgesine tıklayarak "Ağ ve İnternet Ayarları"nı açın.
  • Karşınıza çıkan "Bağdaştırıcı Seçeneklerini Değiştir" seçeneğine tıklayın.
  • "Ağ Bağlantıları" sekmesinde ağınızı bulun ve sağa tıklayın. Özellikleri seçin.
  • "İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)" seçeneğinin üzerine tıklayarak özellikleri seçin.
  • "Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan" seçeneğini işaretleyerek DNS adreslerini yazın.
  • "Tamam" seçeneğine tıklayarak ayarları kaydedin.
DNS ayarları nasıl değiştirilir? Windows, MacOS ve Android, iOS DNS ayarları nasıl değiştirilir?

iOS DNS AYARLARINI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

ayarları diğer işletim sistemlerinden biraz daha farklıdır. İki DNS adresinin arasına boşluk bırakmadan virgül koyarak yazmanız gerekecek.

  • Ayarlar menüsüne girerek Wi-Fi seçeneğine tıklayın.
  • Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının yanında ki "i" sembolünü seçin.
  • DHCP sekmesinin altındaki DNS bölümüne girmek istediğiniz DNS sunucularını girebilirsiniz. Sunucular arasında boşluksuz virgül koymayı unutmayın.
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DNS ayarları nasıl değiştirilir? Windows, MacOS ve Android, iOS DNS ayarları nasıl değiştirilir?

DNS AYARLARINI ANDROID CİHAZLARDA NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİZ?

  • Ayarlar menüsünde ki kablosuz bağlantı menüsüne girin.
  • Bağlı olduğunuz kablosuz ağın üzerinde basılı tutun. "Ağı Değiştir" seçeneğine tıklayın.
  • "Gelişmiş Ayarları Göster" seçeneğine tıklayın.
  • Karşınıza yeni bir menü çıkacak ve bu menüden "Statik" seçeneğine tıklayın.
  • Dilediğiniz DNS sunucularını girebilirsiniz.
DNS ayarları nasıl değiştirilir? Windows, MacOS ve Android, iOS DNS ayarları nasıl değiştirilir?

MacOS DNS AYARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

ayarlarını değiştirmek 'ta oldukça basittir.

  • "Sistem Tercihleri"ne tıklayarak Ağ menüsüne tıklayın.
  • Bağdaştırıcınızı soldan seçin ve sağ altta bulunan "İleri Düzey" seçeneğine tıklayın.
  • DNS menüsünü seçerek adreslerinizi ekleyebilirsiniz. Kaynak: Webtekno
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