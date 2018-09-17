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Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!

Şu anda dünyanın en değerli şirketlerinden birisi olan hakkında şok iddialar var.

Giriş Tarihi: 17.09.2018 02:19 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 02:22
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Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Dünyanın bir numaralı şirketinde çalıştıkları için çok şanslı görünüyorlar; ancak işin aslı onlar 'kan ağlıyor'.
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Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Online perakende devi 'da köleliği andıran çalışma koşullarıyla ilgili şikayetler yıllardır devam ediyor.
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Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Bayram günlerinde izin, vardiyada yeterli uzunlukta mola ve uygun ücret 'da çalışma koşulları arasında yer almıyor.
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Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Şirketin ABD'deki merkezlerinde çalışanlarının bir bölümünün gıda yardımının da aralarında bulunduğu federal yardımlara başvurmak zorunda kalmalarının ortaya çıkmasının ardından senatör Bernie Sanders bir yasa önerisi hazırladı.
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Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Online perakende devinin sahibi Jeff Bezos'un adına atıf yapan "BEZOS'u Durdur Yasası" taslağı, gibi büyük vergi mükelleflerinin çalışanlarının ücretsiz sağlık hizmeti, gıda kuponları gibi yardımlara ihtiyaç duymaları halinde, bu yardımların maliyetlerine ilgili şirketin de ortak olmasını öngörüyor.
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Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Milyar dolarlık , bazı çalışanlarına saat başına yalnızca 11 dolar ödüyor. Bu miktar ABD koşullarında yaşanılabilir bir ücret olmaktan oldukça uzak.
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Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!
ise bu iddiaları reddediyor.
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