Dünya devi için şok iddia: Çalışanları tuvalete bile gidemiyor!

Şu anda dünyanın en değerli şirketlerinden birisi olan Amazon hakkında şok iddialar var. Dünyanın bir numaralı şirketinde çalıştıkları için çok şanslı görünüyorlar; ancak işin aslı onlar 'kan ağlıyor'. Online perakende devi Amazon'da köleliği andıran çalışma koşullarıyla ilgili şikayetler yıllardır devam ediyor. Bayram günlerinde izin, vardiyada yeterli uzunlukta mola ve uygun ücret Amazon'da çalışma koşulları arasında yer almıyor. Şirketin ABD'deki merkezlerinde çalışanlarının bir bölümünün gıda yardımının da aralarında bulunduğu federal yardımlara başvurmak zorunda kalmalarının ortaya çıkmasının ardından senatör Bernie Sanders bir yasa önerisi hazırladı. Online perakende devinin sahibi Jeff Bezos'un adına atıf yapan 'BEZOS'u Durdur Yasası' taslağı, Amazon gibi büyük vergi mükelleflerinin çalışanlarının ücretsiz sağlık hizmeti, gıda kuponları gibi yardımlara ihtiyaç duymaları halinde, bu yardımların maliyetlerine ilgili şirketin de ortak olmasını öngörüyor. Milyar dolarlık Amazon, bazı çalışanlarına saat başına yalnızca 11 dolar ödüyor. Bu miktar ABD koşullarında yaşanılabilir bir ücret olmaktan oldukça uzak. Amazon ise bu iddiaları reddediyor.