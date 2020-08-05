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20 ve Note tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

sonunda merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirdi, 20 ve Galaxy Note 'yı resmen açıkladı. Note 20 ailesi uzun zamandır dedikoduların merkezinde yer alıyordu. Peki Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın özellikleri nedir? Neler sunuyorlar? Fiyatları nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 18:43
Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

Güney Koreli üreticinin amiral gemileri arasındaki farkı biraz daha açtı. 20 özellikleri ile günümüz şartlarında en gelişmiş telefonlardan birisi olsa da, Note başta ekran ve kamera olmak üzere çeşitli avantajlar sunuyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN ÖZELLİKLERİ

Özellikle kamera konusunda en iyisini isteyenlerin daha fazla ödeyerek Ultra'yı alması gerekiyor. Ultra modelinin detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Gelin, şimdi standart modele yani Galaxy Note 20'ye yakından bakalım.

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

– Boyut ve ağırlık: 161.6 x 75.2 x 8.3 mm – 192 gram
– Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2400 piksel, 393 ppi, Super AMOLED Plus
– İşlemci: Exynos 990 (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55)
– Bellek ve Depolama: 8 GB RAM – 256 GB
– Arka kamera: 12 Megapiksel f/1.8 ana, 64 Megapiksel f/2.0 telefoto, 12 Megapiksel f/2.2 geniş açılı – OIS – 8K video kaydı
– Ön kamera: 10 Megapiksel f/2.2 – 4K / 60 FPS video kaydı
– Batarya: 4300 mAh – 25W hızlı şarj
– Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
– Diğer özellikler: S-Pen Kalem

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Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

Note 20'nin 6.7 inç büyüklüğündeki ekranı 2400×1080 piksel çözünürlük ve 393 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Super AMOLED teknolojisinin kullanıldığı ekran Infinity-O tasarımı üzerine inşa edilmiş durumda. Yani kamera deliği ekranın üst kısmına ortalanmış durumda.

Note 'da 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanan bu modelde yenileme hızını standart yani 60 Hz seviyesinde tutuyor. HDR desteğine sahip olan ekran Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

Note ile benzer şekilde 2.73 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Exynos 990'dan ve bu işlemci içerisinde yer alan Mali-G77 MP11 grafik biriminden güç alıyor. Telefonun 5G desteği bulunuyor, ancak ülkemizde 5G teknolojisi bulunmadığı için bu kapalı bir şekilde geliyor. 8 GB LPDDR5 RAM'e sahip olan telefon, 256 GB depolama alanı ile kutudan çıkıyor.

Cihazın ön tarafında 12 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 12 Megapiksel f/1.8 diyaframa sahip ana kameraya, 64 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. 3x optik yakınlaştırma sunan telefon, 8K video kaydedebiliyor.

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

161.6 x 75.2 x 8.3 mm boyutlarındaki telefon, IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı. 4300 mAh'lık batarya yarım saatte yüzde 50 şarj olabiliyor.

iPhone ve Mac'te 2011 yılından bu yana yer alan AirDrop özelliğine rakip olarak geliştirilen Nearby Share, 20'de yer alıyor. Bu sayede Android cihazlar arasında çok basit ve hızlı bir şekilde dosya aktarımı gerçekleştirmek mümkün.

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6) ve Bluetooth 5 desteğine sahip olan telefonda bağlantı noktası olarak sadece USB-C portu yer alıyor. Note serisinin vazgeçilmezi olan S-Pen ve Note uygulaması yenilenerek çok daha işlevsel hale getirildi. Buna ek olarak Windows entegrasyonunu daha ileriye taşıyan Samsung telefona gelen bildirimleri PC'den görüntülemekten, dosya transferine kadar birçok işlemi kolayca gerçekleştirmeyi sağlıyor.

Samsung Note uygulaması Microsoft hesabınız ile otomatik olarak senkronize oluyor. Bu sayede Outlook hesabınızdaki notlarınız doğrudan telefona aktarılabiliyor veya tam tersi telefonda aldığınız notları doğrudan bilgisayarınızda görebiliyorsunuz.

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

GALAXY NOTE 20'NİN FİYATI NEDİR?

Üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefonun 4G versiyonu ülkemizde satışa sunulacak. 20 Türkiye fiyatı 9299 TL olarak belirlendi.

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