Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

Güney Koreli üreticinin amiral gemileri arasındaki farkı biraz daha açtı. Galaxy Note 20 özellikleri ile günümüz şartlarında en gelişmiş telefonlardan birisi olsa da, Note 20 Ultra başta ekran ve kamera olmak üzere çeşitli avantajlar sunuyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN ÖZELLİKLERİ

Özellikle kamera konusunda en iyisini isteyenlerin daha fazla ödeyerek Ultra'yı alması gerekiyor. Ultra modelinin detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Gelin, şimdi standart modele yani Galaxy Note 20'ye yakından bakalım.