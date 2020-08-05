Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı nedir?

802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6) ve Bluetooth 5 desteğine sahip olan telefonda bağlantı noktası olarak sadece USB-C portu yer alıyor. Note serisinin vazgeçilmezi olan S-Pen ve Samsung Note uygulaması yenilenerek çok daha işlevsel hale getirildi. Buna ek olarak Windows entegrasyonunu daha ileriye taşıyan Samsung telefona gelen bildirimleri PC'den görüntülemekten, dosya transferine kadar birçok işlemi kolayca gerçekleştirmeyi sağlıyor.
Samsung Note uygulaması Microsoft hesabınız ile otomatik olarak senkronize oluyor. Bu sayede Outlook hesabınızdaki notlarınız doğrudan telefona aktarılabiliyor veya tam tersi telefonda aldığınız notları doğrudan bilgisayarınızda görebiliyorsunuz.