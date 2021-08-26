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Haberler Galeri Geleceğin ulaşım aracı ortaya çıktı! Yolculuk çok kısa sürecek
Giriş Tarihi: 26.08.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 09:37

Geleceğin ulaşım aracı ortaya çıktı! Yolculuk çok kısa sürecek

Hyperloop geleceğin ana ulaşım türlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Hatta bazı uzmanlar en hızlı ulaşım modeli olacağını belirtiyor. Hyperloop konsepti trenlerin veya vagon benzeri kapsüllerin, bir boru içinde yüksek hızla ilermesini temel alıyor. Geçtiğimiz günlerde Virgin firması uzun zamandır üstünde çalıştığı Hyperloop projesi hakkında son gelişmeleri açıkladı. Oldukça iddialı olan Virgin Hyperloop, bazı uzmanlar tarafından da sert şekilde eleştirildi.

Geleceğin ulaşım aracı ortaya çıktı! Yolculuk çok kısa sürecek

Virgin Hyperloop, şehirlerarası yolcuları mıknatıslarla havalandırarak vakumlu tüplerde saatte bin kilometreden daha hızlı taşıyacak yeni kapsül konseptini bir video ile tanıttı.

Geleceğin ulaşım aracı ortaya çıktı! Yolculuk çok kısa sürecek

Konsept videosundan anlaşıldığı üzere tüplerin birbirine fiziksel olarak bağlanması gerekmiyor. Virgin Hyperloop, vagonların, manyetik levitasyon ile saatte bin kilometrenin üzerinde bir hıza çıkabileceğini ifade etti.

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Geleceğin ulaşım aracı ortaya çıktı! Yolculuk çok kısa sürecek

Bu konseptin ilk versiyonunda Virgin geçen sene saatte 170 km hıza çıkabilen ve içerisinde ekibinin de yer aldığı ilk testlerini gerçekleştirmişti. Öte yandan konseptin gerçeklikten uzak olduğunu savunanlar da var.

Geleceğin ulaşım aracı ortaya çıktı! Yolculuk çok kısa sürecek

Demiryolu mühendisi ve yazar Gareth Dennis, Twitter'da "Bilgisayarda yaratılmış efektlerden başka bir şey içermeyen, 'Her şey işliyor ve müthiş' diyen parlatıcı bir video" yorumunda bulundu.

Geleceğin ulaşım aracı ortaya çıktı! Yolculuk çok kısa sürecek

Virgin Hyperloop, pille çalışan kapsüllerin doğrudan karbon salımının sıfır olacağını duyurdu. Temmuz ayında da vakumlu tüplerde seyahatleri mümkün kılmayı hedefleyen bir diğer şirket olan Hyperloop TT, gemi konteynerlerini benzer bir şekilde taşımayı hedefleyen HyperPort konseptini tanıtmıştı.

(NTV)

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