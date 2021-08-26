Giriş Tarihi: 26.08.2021 09:36Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 09:37
Geleceğin ulaşım aracı ortaya çıktı! Yolculuk çok kısa sürecek
Hyperloop geleceğin ana ulaşım türlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Hatta bazı uzmanlar en hızlı ulaşım modeli olacağını belirtiyor. Hyperloop konsepti trenlerin veya vagon benzeri kapsüllerin, bir boru içinde yüksek hızla ilermesini temel alıyor. Geçtiğimiz günlerde Virgin firması uzun zamandır üstünde çalıştığı Hyperloop projesi hakkında son gelişmeleri açıkladı. Oldukça iddialı olan Virgin Hyperloop, bazı uzmanlar tarafından da sert şekilde eleştirildi.