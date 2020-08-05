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Güneş'te açıklanamayan sıra dışı hareketlilik var! Bilim insanları bu durum karşısında şaşkına döndü
NASA her ne kadar Mars üstündeki araştırmalarına yoğunlaşmış olsa da, aslında Güneş ve diğer gezegenlerle ilgili çalışmalarını aksatmadı ve tam gaz devam ediyor. Hatta bu konuda başka isimlerle de iş birliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde NASA ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) Güneş'in en yakın çekilmiş yeni fotoğraflarını paylaştı. Diğer yandan Güneş'le ilgili başka çalışmalar ve gözlemler yapılıyor. Kısa süre önce Finlandiyalı bilim insanları Güneş'te bir türlü açıklama yapılamayan sıra dışı hareketler tespit etti. Peki söz konusu durum nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.08.2020
16:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
16:32
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