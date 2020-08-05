Güneş'te açıklanamayan sıra dışı hareketlilik var! Bilim insanları bu durum karşısında şaşkına döndü

Ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, bu keşif 11 yıllık solar döngüsünü teorisinin de değişmesine neden olabilir. Bilim insanları kayıt altına alınan anomalileri açıklamak için daha fazla gözlem yapılması gerektiğinin altını çiziyor. (NTV)