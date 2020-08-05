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'te açıklanamayan sıra dışı hareketlilik var! Bilim insanları bu durum karşısında şaşkına döndü

her ne kadar Mars üstündeki araştırmalarına yoğunlaşmış olsa da, aslında ve diğer gezegenlerle ilgili çalışmalarını aksatmadı ve tam gaz devam ediyor. Hatta bu konuda başka isimlerle de iş birliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde NASA ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) Güneş'in en yakın çekilmiş yeni fotoğraflarını paylaştı. Diğer yandan Güneş'le ilgili başka çalışmalar ve gözlemler yapılıyor. Kısa süre önce Finlandiyalı bilim insanları Güneş'te bir türlü açıklama yapılamayan sıra dışı hareketler tespit etti. Peki söz konusu durum nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 16:32
Güneş'te açıklanamayan sıra dışı hareketlilik var! Bilim insanları bu durum karşısında şaşkına döndü

Metsähovi Radio Observatory'de görev alan Finlandiyalı bilim insanları 'te açıklanamayan hareketler tespit ettiklerini açıkladı. Gezegenimiz Dünya'nın da yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'in solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor.

Güneş'te açıklanamayan sıra dışı hareketlilik var! Bilim insanları bu durum karşısında şaşkına döndü

Bilim insanları bu döngülerin sonunu ve yeni döngünün başlangıcını belirleyen sakin döneme 'solar minimum' adını veriyor.

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Güneş'te açıklanamayan sıra dışı hareketlilik var! Bilim insanları bu durum karşısında şaşkına döndü

Bugüne kadar elde ettiğimiz veriler ışığında 'in bu dönemde sakin bir evreden geçmesi gerekiyordu.

Güneş'te açıklanamayan sıra dışı hareketlilik var! Bilim insanları bu durum karşısında şaşkına döndü

Ancak Finlandiya'da yapılan bir araştırma 'solar minimum'un tam aksi şekilde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Güneş'te açıklanamayan sıra dışı hareketlilik var! Bilim insanları bu durum karşısında şaşkına döndü

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Metsähovi Radio Observatory'de görev alan Finlandiyalı bilim insanları 'in bazı bölgelerinin geri kalanına göre daha yüksek sıcaklığa ev sahipliği yaptığını saptadı.

Güneş'te açıklanamayan sıra dışı hareketlilik var! Bilim insanları bu durum karşısında şaşkına döndü

Juha Kallunki, Merja Tornikoski ve Irene Bjorklund'un Solar Physics'te yayınlanan çalışmalarına göre, bu durumun neden gerçekleştiğine dair henüz bir açıklama geliştirilebilmiş değil.

Güneş'te açıklanamayan sıra dışı hareketlilik var! Bilim insanları bu durum karşısında şaşkına döndü

Ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, bu keşif 11 yıllık solar döngüsünü teorisinin de değişmesine neden olabilir. Bilim insanları kayıt altına alınan anomalileri açıklamak için daha fazla gözlem yapılması gerektiğinin altını çiziyor. (NTV)

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