HaberlerGaleriHuawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...
Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...
Huawei'nin uzun zamandır Mate 40 serisini geliştirdiği biliniyordu. Mate 40 ailesi hakkında daha önce sızıntılar gerçekleşti, iddialar ortaya atıldı. Özellikle Çin'in sosyal medyası Weibo'da Mate 40 hakkında detaylar paylaşılmıştı. Sonuç olarak, Huawei bombayı patlattı ve yeni nesil amiral gemilerini tanıttı. Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus açıklandı. İşte Huawei Mate 40 serisi hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 22.10.2020
19:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
19:39
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ