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Haberler Galeri Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...

Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...

'nin uzun zamandır Mate 40 serisini geliştirdiği biliniyordu. Mate 40 ailesi hakkında daha önce sızıntılar gerçekleşti, iddialar ortaya atıldı. Özellikle Çin'in sosyal medyası Weibo'da Mate 40 hakkında detaylar paylaşılmıştı. Sonuç olarak, Huawei bombayı patlattı ve yeni nesil amiral gemilerini tanıttı. Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus açıklandı. İşte Huawei Mate 40 serisi hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 19:39
Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...

, üç yeni telefonunun duyurusunu yaptı. İlk olarak sahneye Huawei Mate 40 çıktı. 6,5 inç büyüklüğünde, Flex OLED teknolojisiyle gelen telefon, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip ve 68 derece kavisli ve delikli çentik yapısındaki ekranıyla dikkat çekiyor.

Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...

Önü ve arkası cam olan cihazın IP 53 sertifikasına sahip olması nedeniyle dayanıklı bir yapıda olan Mate 40, işlemci tarafında 5G destekli Kirin 9000 yongasını kullanıyor. Kirin 9000, 1 adet 3.13 GHz frekans hızına sahip Cortex-A77, 3 adet 2.54 GHz hızında çalışan Cortex A-77 ve 4 adet 2.04 GHz hızındaki Cortex-A55'den oluşuyor.

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Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...

'nin iddiasına göre Kirin 9000 isimli bu işlemci, yeni iPhone modellerinde kullanılan A14 Bionic işlemcisinden yüzde 30 daha yüksek bir performansa sahip.

Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...

8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile gelen Mate 40, 4200 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor. 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken telefon, siyah, gümüş, yeşil, sarı ve beyaz olmak üzere 5 farklı renge sahip olacak.

Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...

50 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera kullanan Mate 40'ın bu ana kamerasına 16 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens, 8 Megapiksel telefoto ve 5x optik zum yapabilen zoom lens eşlik ediyor.

Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...

Gorilla Glass 6 teknolojisi ile gelen Mate 40 Pro, IP68 sertifikası sahip. Bu sayede suya ve toza karşı daha dayanıklı. Örneğin 2 metre derinlikte suya yarım saate kadar dayanabiliyor.

Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...

212 gram ağırlığında olan telefon, 6.76 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 2772 x 1344 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 90 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çeken ürün, Flex OLED ekran kullanıyor ve 456 PPI değerinde piksel yoğunluğu sunuyor. Ürün, aynı zamanda HDR10+ desteğine de sahip.

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