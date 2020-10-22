Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus resmen tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40 serisinin fiyatı ve özellikleri...

Önü ve arkası cam olan cihazın IP 53 sertifikasına sahip olması nedeniyle dayanıklı bir yapıda olan Mate 40, işlemci tarafında 5G destekli Kirin 9000 yongasını kullanıyor. Kirin 9000, 1 adet 3.13 GHz frekans hızına sahip Cortex-A77, 3 adet 2.54 GHz hızında çalışan Cortex A-77 ve 4 adet 2.04 GHz hızındaki Cortex-A55'den oluşuyor.