İlginç karakter testi (Sen hangisisin?)

Yerde bulunan kırık vazonun kırılmasına sebep olan kişi kim? Bu soruya herkes farklı yanıt veriyor. Bakalım sizce hangisi? İlerleyen görsellerde karakter testinin yanıtlarını bulabilirsiniz. Yerdeki vazoyu kim kırdı? Resime bakarak yaptığın seçim karakterinle ilgili çok şey anlatıyor. Eğer A seçeneğindeki çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; sorumluluk sahibi bir kişiliğiniz var. Etrafınızdaki her şey ve herkes için çok dikkatlisiniz. Ortada bir suç varsa gerektiğinde sevdiğiniz kişi için o suçu üzerinize almaktan çekinmezsiniz. Eğer B seçeneğindeki en büyük çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; vicdan sahibi bir karakteriniz var. İnsanları yargılamadan önce onları anlamayı istiyorsunuz. Desteğinizi ihtiyacı olan insanların her zaman yanında oluyorsunuz. Eğer C'deki çocuğu seçtiyseniz; duygularınızı, düşüncelerinizi kendi faydanız için gizlemekte çok iyisiniz. Lider bir karaktere sahipsiniz. Problemlere koşulların değil, insanların sebep olduğunu düşünüyorsunuz. Bu yüzden etrafınızdaki herkese karşı temkinli yaklaşıyorsunuz. Eğer D'deki çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; güvenilir ve sorumluluk sahibi bir insansınız. Yaptığınız hataları hep aklınızın bir köşesinde tutarak her gün daha iyi bir insan olmak için çabalıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara çok çabuk güveniyorsunuz ve fazlaca hassassınız. (NTV) DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...