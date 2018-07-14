İlginç karakter testi (Sen hangisisin?)

Eğer D'deki çocuğun vazoyu kırdığını düşünüyorsanız; güvenilir ve sorumluluk sahibi bir insansınız. Yaptığınız hataları hep aklınızın bir köşesinde tutarak her gün daha iyi bir insan olmak için çabalıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara çok çabuk güveniyorsunuz ve fazlaca hassassınız. (NTV)

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