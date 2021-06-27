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Haberler Galeri Instagram hikayeleri sıralaması 2021: Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor!
Giriş Tarihi: 27.06.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 16:00

Instagram hikayeleri sıralaması 2021: Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor!

Instagram kullanan hemen herkes merak etmiştir, paylaştığı hikayenin izlenme sırasının neye göre yapıldığını. Nihayet bu soru bir cevaba kavuştu. İşte instagram'da hikayeleri izleyenlerin neye göre sıralandığının cevabı.

Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü

Instagram hikaye özelliği ile sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça rağbet görüyor. Peki Instagram hikaye sıralaması neye göre yapılıyor? Profil görüntüleme sayısına göre yapıldığı düşünülen Instagram hikaye sıralaması gerçekte bakın neye göre yapılıyormuş?

Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü

Instagram hikaye sıralaması neye göre yapılıyor sorusu pek çok kullanıcının kafasında cevaplanmayı bekleyen bir soru olarak yer alıyor. Instagram hikaye sırasının profil görüntüleme sıklığına göre sıralandığı düşünülse de gerçek daha farklıymış.

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Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü


Instagram 2016'da 'hikayeler' özelliğini getirdi ve birçok kullanıcı, 'X kişi neden hikaye görüntülemede üst sırada yer alıyor?' sorusuyla modern zamanlar paranoyalarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü


Instagram kullanıcıları yeni bir hikaye paylaştığı zaman 24 saat süre ile hikaye profilde görünür hale geliyor ve hikayeyi izleyen kişilerin sıralı listesine erişilebiliyor.

Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü


Fakat Instagram'ın hikaye görüntüleme sıralamasını nasıl bir algoritmaya göre düzenlediği tam olarak bilinmiyor. Instagram da bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmış değil.

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