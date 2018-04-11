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'a dahili portre modu özelliği geldi!

Popüler fotoğraf paylaşım platformu 'a sonunda Focus adında bir özellik geldi. Bu özellikle birlikte portre modu platforma dahili olarak eklenmiş oldu.

Giriş Tarihi: 11.04.2018 21:22 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 21:25
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'a dahili portre modu özelliği geldi!
Instagram'a dahili portre modu özelliği geldi!

bugün, Hikayeler modunda portre çekimlerine özel yeni Odak formatını kullanıma sunduğunu duyurdu.

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'a dahili portre modu özelliği geldi!
Instagram'a dahili portre modu özelliği geldi!

Bu yeni format sayesinde ön kamerayla "selfie" veya arka kamerayla portre çekimlerinde kamera doğrudan kadraja giren yüze odaklanıp, arka planı hafifçe bulanıklaştırıyor.

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'a dahili portre modu özelliği geldi!
Instagram'a dahili portre modu özelliği geldi!

PORTRE MODU GELİYOR

Yani başta iPhone'larda ve diğer birçok telefonda olan Portre modu dahili olarak 'a eklenmiş oluyor.

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'a dahili portre modu özelliği geldi!
Instagram'a dahili portre modu özelliği geldi!
Diğer tüm Hikayeler kamera formatlarında olduğu gibi, Odak modu ile çekilen fotoğraflara da filtre, çıkartma ve yazı eklenebiliyor.
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'a dahili portre modu özelliği geldi!
Instagram'a dahili portre modu özelliği geldi!

aynı zamanda @bahset çıkartmasını da kullanıma sundu. İnsanlar artık Hikayeler formatında fotoğraf veya video çektikten sonra çıkartmalar arasından @bahset çıkartmasını seçip, hikayelerinde başka bir hesabı etiketleyebiliyorlar.

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'a dahili portre modu özelliği geldi!
Instagram'a dahili portre modu özelliği geldi!
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'a dahili portre modu özelliği geldi!
Instagram'a dahili portre modu özelliği geldi!
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