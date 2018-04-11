Instagram'a dahili portre modu özelliği geldi!

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram'a sonunda Focus adında bir özellik geldi. Bu özellikle birlikte portre modu platforma dahili olarak eklenmiş oldu. Instagram bugün, Hikayeler modunda portre çekimlerine özel yeni Odak formatını kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu yeni format sayesinde ön kamerayla selfie veya arka kamerayla portre çekimlerinde kamera doğrudan kadraja giren yüze odaklanıp, arka planı hafifçe bulanıklaştırıyor. PORTRE MODU GELİYOR Yani başta iPhone'larda ve diğer birçok telefonda olan Portre modu dahili olarak Instagram'a eklenmiş oluyor. Diğer tüm Hikayeler kamera formatlarında olduğu gibi, Odak modu ile çekilen fotoğraflara da filtre, çıkartma ve yazı eklenebiliyor. Instagram aynı zamanda @bahset çıkartmasını da kullanıma sundu. İnsanlar artık Hikayeler formatında fotoğraf veya video çektikten sonra çıkartmalar arasından @bahset çıkartmasını seçip, hikayelerinde başka bir hesabı etiketleyebiliyorlar.